王世堅怒嗆政委「豬隊友」：你是大清帝國？

▲台北市議員王世堅，嗆政委羅秉成豬隊友。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

萊豬於2021年正式開放進口，行政院日前宣布，各縣市萊豬相關自治條例牴觸中央， 地方自治條例規定萊劑0檢出者無效。甚至行政院政委羅秉成還表示，勿漠視中央或法律為無物，稱基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒，要地方首長不要為難基層公務人員。對此台北市議員王世堅怒嗆羅秉成「豬隊友」、「大清帝國」。

王世堅在政論節目《平論無雙》中表示，不論朝野都應遵照總統蔡英文元旦談話的原則，一起共同面對這項國際壓力，但是他很反對羅秉成用這麼強硬的發生，因為羅秉成根本就是個法匠，如果要這樣規定，實在也不需要民選政府，「像他這樣的人，我覺得又是一個豬隊友」。

王世堅認為，基層公務員如果針對萊劑0檢出做查緝，移送的權責也不在中央,而是所屬的地方政府，中央只管得住這些大頭（縣市首長），至於查到萊劑10ppb以下而非0檢出，雖然中央說不能處罰，因為進口商可以申訴，但是地方政府也不用公布，只要公布資訊消費者就會抵制，「你就死了啊」。

▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者李毓康攝）



王世堅強調，蔡總統一開始的指示是對的，但是執行的行政院各部會原地踏步，浪費了3個多月沒有向全民釋疑，他們的邏輯都建立在過去馬英九開放萊劑美牛，「美牛有萊克多巴胺你都吃了，你現在多吃一點有萊克多巴胺的美豬，有什麼關係」，這就是農委會跟衛福部的邏輯，這個邏輯是錯誤的，這個邏輯充斥著傲慢，讓這個議題被妖魔化。

王世堅再度怒嗆羅秉成，反對這種說教式、法匠式的方式來宣布法令政策，「你是大清帝國？大明帝國？你是宰相嗎？他沒有好好聽聽蔡總統的想法」。

王世堅也呼籲蘇貞昌，「相權君授、君權民授，你宰相、你行政院長應該聽總統的、聽人民的，不要關門來自以為最大」

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