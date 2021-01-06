　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅怒嗆政委羅秉成「豬隊友」：你是大清帝國？

▲台北市議員王世堅質詢，送上童書《大青蛙愛吹牛》。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王世堅，嗆政委羅秉成豬隊友。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導 

萊豬於2021年正式開放進口，行政院日前宣布，各縣市萊豬相關自治條例牴觸中央， 地方自治條例規定萊劑0檢出者無效。甚至行政院政委羅秉成還表示，勿漠視中央或法律為無物，稱基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒，要地方首長不要為難基層公務人員。對此台北市議員王世堅怒嗆羅秉成「豬隊友」、「大清帝國」。

王世堅在政論節目《平論無雙》中表示，不論朝野都應遵照總統蔡英文元旦談話的原則，一起共同面對這項國際壓力，但是他很反對羅秉成用這麼強硬的發生，因為羅秉成根本就是個法匠，如果要這樣規定，實在也不需要民選政府，「像他這樣的人，我覺得又是一個豬隊友」。

王世堅認為，基層公務員如果針對萊劑0檢出做查緝，移送的權責也不在中央,而是所屬的地方政府，中央只管得住這些大頭（縣市首長），至於查到萊劑10ppb以下而非0檢出，雖然中央說不能處罰，因為進口商可以申訴，但是地方政府也不用公布，只要公布資訊消費者就會抵制，「你就死了啊」。

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，李孟諺秘書長主持，羅秉成政務委員、衛福部陳時中部長，農委會副主委黃金城出席。。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

王世堅強調，蔡總統一開始的指示是對的，但是執行的行政院各部會原地踏步，浪費了3個多月沒有向全民釋疑，他們的邏輯都建立在過去馬英九開放萊劑美牛，「美牛有萊克多巴胺你都吃了，你現在多吃一點有萊克多巴胺的美豬，有什麼關係」，這就是農委會跟衛福部的邏輯，這個邏輯是錯誤的，這個邏輯充斥著傲慢，讓這個議題被妖魔化。

王世堅再度怒嗆羅秉成，反對這種說教式、法匠式的方式來宣布法令政策，「你是大清帝國？大明帝國？你是宰相嗎？他沒有好好聽聽蔡總統的想法」。

王世堅也呼籲蘇貞昌，「相權君授、君權民授，你宰相、你行政院長應該聽總統的、聽人民的，不要關門來自以為最大」

品木宣言靈芝水下殺785元！

ET快訊
這3天極冷！「雪寒流」接力凍　全台降溫探5°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅怒嗆政委「豬隊友」：你是大清帝國？

王浩宇遭綠營放生？　王世堅坦言：罷免王是「替天行道」

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」　唐鳳網路接招直接回

行政團隊有沒有「走鐘」？ 　柯文哲：問題出在蘇貞昌

北市府因應防疫　迪化年貨大街首度取消試吃

民眾黨10日選中央委員　15人搶9席蔡炳坤、陳思宇參選

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

名嘴：王浩宇當「豬隊友」遭綠營放生　贊同「棄王保黃」利大於弊

地方媽媽喊「希望你跟韓國瑜一樣優秀」　王浩宇：聽到快崩潰

被譏「全國不分區議員」　王浩宇拖國民黨這3位市議員下水

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

顧客不滿等太久+食物涼掉爆衝突　外送員「掏BB槍」遭折疊刀砍傷！

王世堅怒嗆政委「豬隊友」：你是大清帝國？

王浩宇遭綠營放生？　王世堅坦言：罷免王是「替天行道」

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」　唐鳳網路接招直接回

行政團隊有沒有「走鐘」？ 　柯文哲：問題出在蘇貞昌

北市府因應防疫　迪化年貨大街首度取消試吃

民眾黨10日選中央委員　15人搶9席蔡炳坤、陳思宇參選

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

名嘴：王浩宇當「豬隊友」遭綠營放生　贊同「棄王保黃」利大於弊

地方媽媽喊「希望你跟韓國瑜一樣優秀」　王浩宇：聽到快崩潰

被譏「全國不分區議員」　王浩宇拖國民黨這3位市議員下水

醫院全部塞爆！傷患生存機率太低　洛杉磯救護車「放棄送醫」

SJ登KKBOX年度韓語歌手No.1！　藝聲認證曬圖謝台粉「很帥氣」

電梯突啟動！彰化男遭削頭...「右腦夾爛」慘死　妻兒崩潰

元元深夜突曬「超大顆鑽戒」：有人要娶我　演藝圈好友現身狂喊嫁

舞台噴煙火燙到頭髮！　吳宣儀驚慌捂頭…反應融化粉絲：好甜

王世堅怒嗆政委「豬隊友」：你是大清帝國？

士林夜市18間水果攤撤走！商圈認了「遊客剩2成」：他們貢獻最大

日本新增確診4915例、單日76死　雙創新高紀錄

李英愛低調現身受虐女童墓地悼念　「不捨落淚」全被拍…公司回應了

日盛金：富邦金收購價低估本公司價格　建議股東「審慎評估」

羨慕！妹子客人寵貓直接「拍爆」　萌貓表情母湯狂呼嚕...網笑：太爽

政治熱門新聞

名嘴：「棄王保黃」利大於弊

李遠哲：萊豬對健康影響不大

北市府因應防疫　迪化年貨大街首度取消試吃

王世堅嗆政委羅秉成豬隊友：你大清帝國？

選民喊「希望你跟韓國瑜一樣優秀」　王浩宇：聽到快崩潰

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

行政團隊有沒有「走鐘」？ 　柯文哲：問題出在蘇貞昌

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」

民眾黨10日選中央委員　15人搶9席

被譏「全國不分區議員」　王浩宇拖國民黨這3位市議員下水

李正皓嗆鴨肉小老闆找爸媽：最沒「長毛」的作法

洪秀柱：蘇貞昌「改口」稱食安中央說了算　這9年是否曾修憲？

前參謀總長李喜明「濱海決勝」構想遭棄　16字防衛箴言曝光

更多熱門

相關新聞

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於16日投票。對此，北市同黨議員王世堅今（5）日直言，若選民這次真的罷免掉王浩宇，他會稱頌中壢市民「替天行道」。

洪秀柱：蘇貞昌「改口」稱食安中央說了算　這9年是否曾修憲？

洪秀柱：蘇貞昌「改口」稱食安中央說了算　這9年是否曾修憲？

嘉義好市多　德國豬腳「沒萊」　

嘉義好市多　德國豬腳「沒萊」　

黃珊珊嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

黃珊珊嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

豬肉飯漲十元　行政院別緊張

豬肉飯漲十元　行政院別緊張

關鍵字：

王世堅政委羅秉成大清帝國萊豬萊克多巴胺美豬平論無雙

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

蘆筍占卜師　斷言疫情中止時間

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

初戀當他面遭撞身亡　張勛傑自責20年開口淚崩

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

買錯化妝品被趕出家！夫：以為還生氣…6天後妻已屍僵

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面