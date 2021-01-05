蔡英文賀裴洛西連任眾院議長　盼疫情過後「台美面對面交流」

▲蔡英文祝賀裴洛西連任眾議院議長。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

美國新一屆國會議員4日宣誓就職，民主黨眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）以216票險勝共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）的209票，續任議長。對此，總統蔡英文5日在臉書恭喜裴洛西連任，並表示自己相當敬佩對方對民主、自由及人權價值的堅定信任。

「新的一年，台美關係繼續深化中！」蔡英文除祝賀裴洛西連任外，也謝謝她對台灣的支持，並喊話，「相信接下來的新任期中，我們可以在共享相同價值的基礎上，繼續深化台美夥伴關係」。

蔡英文提到，去年訪台的美國務次卿柯拉克（Keith Krach）在推特上表達對台灣的深深感謝，而她則要謝謝柯拉克主持台美經濟繁榮夥伴對話的貢獻，為台美經濟合作奠定堅實的基礎。

最後，蔡英文強調，展望2021年，她和外交部的同仁會繼續努力，深化和美國不同政黨、學界、民間朋友的互動，落實各項台美合作的成果。另外，也期待在台灣、美國共同克服疫情挑戰後，「我們和美國的好朋友之間，能再次面對面交流」。

根據外媒報導，民主黨2020美國大選眾議院丟掉11席次，新一屆國會剩下222席，共和黨則增至211席，但由於在就職當天的投票上，部分民主黨議員跑票，裴洛西僅以7票之差擊敗麥卡錫蟬聯眾議院議長，這也是她近50年的政治生涯中，第4度擔任該職。

▼美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

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