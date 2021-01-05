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蘇格蘭宣布「全境封鎖」！午夜起實施　學校延至2月開學

▲▼蘇格蘭愛丁堡民眾上街慶祝2021跨年。（圖／路透）

▲蘇格蘭愛丁堡民眾在街頭慶祝跨年。（資料照／路透）

文／中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫情延燒，蘇格蘭當局今天宣布從午夜開始全境封鎖，學校將延後到2月開學。

英國廣播公司（BBC）報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）表示，為了遏止變種病毒疫情，新的封城措施將從午夜起開始施行，所有人應該待在家中，並盡量在家工作。民眾可以和非同住的人在戶外見面，但僅限一人。

新的封鎖令代表蘇格蘭人除非購買必需品、運動，或是照顧弱勢，否則不得外出。所有宗教場所將暫時關閉，禁止舉辦團體運動，學校也將採用線上教學。這些措施將至少施行至1月底，並持續檢討。

蘇格蘭今天新增1905人確診，篩檢的所有人當中有15％為陽性。施特金表示：「這顯示了疫情的危急和嚴重程度。」

她表示，疫情從去年3月發展至今，「目前的情況最令人憂心」，確診病例中約有半數感染變種病毒。

施特金也表示，逐漸升高的感染率，將對醫護體系造成沈重負擔，醫院可能會在3至4週之內滿床。

英格蘭地區同樣疫情險峻，英國首相強生（Boris Johnson）預計於英國時間今天晚間8時（台北時間5日上午4時）發表電視演說，宣布對應措施，預料他將宣布英格蘭地區再度實施封城。

英格蘭地區若再度封城，將是去年3月、11月以來的第3度封城。

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