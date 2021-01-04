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南韓化學船遭伊朗「伊斯蘭革命衛隊」挾持　20名船員遭到扣留

伊朗革命衛隊。（圖／路透）

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊示意圖。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

一艘懸掛南韓國旗的大型運輸船「韓國化學號」（HANKUK CHEMI），遭到伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）在當地時間4日上午10時，以違反環保規定為由扣留。南韓官媒《韓聯社》則是以遭到伊斯蘭革命衛隊「挾持」為題報導。

根據《韓聯社》報導，IRGC聲稱，該船已被扣留在阿巴斯港（Bandar Abbas）船上載有7200噸化學品，船員來自南韓、印尼、越南、緬甸，應荷莫茲省（Hormuz）檢察官要求，採取扣押措施，並移交司法部門處理。

「韓國化學號」的船公司回應《韓聯社》訪問指出，船隻在公海上遭遇伊朗革命衛隊，而且沒有發生汙染環境的情況，革命衛隊方面上午11時（南韓時間下午4時）許與船長取得聯繫並通知將登船，之後衛隊軍人於上午11時30分許登船。衛隊方面要求南韓油船前往伊朗海域接受檢查。

船公司方面指出，船上載有5名南韓籍船員、11名緬甸籍船員、2名印度尼西亞籍船員、2名越南籍船員，共20人。該船載有甲醇等3種化學品，從沙烏地阿拉伯起航。

南韓駐伊朗大使館表示，已獲悉此事，南韓方面已經透過外交管道，了解扣船的原因，並且進行交涉。

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