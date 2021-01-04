「這裡草根本不夠」　游錫堃：水牛怕冷不適合全年關在擎天崗

▲游錫堃訪視陽明山水牛。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市陽明山擎天崗水牛近日接連死亡，相關單位已介入調查。綽號「水牛伯」的立法院長游錫堃在立法院休會後，4日上午以公開行程方式，邀請陽明山國家公園管理處、營建署一同上山關心水牛。他一赴現場就驚呼，「這裡草根本不夠」，導致牛隻營養不足；此外，他也表示，願意擔任起協調者的責任，替牛打造一個良好的生活環境。

根據統計，截至目前為止，水牛死亡頭數已累計32頭，北市動保處研判為長期營養不足及天氣多雨寒冷所致。陽明山國家公園管理處（簡稱陽管處）日前已實施多項措施，包括圍籬動態管理、新設營養補充點、架設相機持續監測、加強落實巡查，以及若發現異狀或死亡個體隨即通報北市動保處協助處理。

游錫堃們家世代務農，他從小就必須於早中晚各一次牽牛到河邊喝水，13 歲學業中輟開始下田當農夫，14 歲以後的每年農閒時期，經常與同伴牽牛上山吃草玩一整天，或一起去割芒草回家給牛吃（芒草是牛的最愛），一直到18歲離牛改用耕耘機。



游錫堃說，每逢冬至，母親都會準備一大碗公的湯圓給家牛享用；農曆過年，母親也會把壓歲錢紅包綁在牛角上；我從小與水牛情感深厚，當得知擎天崗水牛連續暴斃，自然感到難過。



對於牛的習性，游錫堃也以暸若指掌的經驗指出，「水牛是平地的動物」，水牛怕冷的習性，不適合全年365天都關在海拔700多公尺的擎天崗上，春夏時可以讓牠們上山吃草，秋冬山上氣溫低，草木停止生長，一定要回到低海拔避寒。



游錫堃強調，若主管機關需要，他也願意擔負起協調的工作，大家一起想辦法，找出一個比較好的方案，讓倖存的水牛群在不影響居民與遊客人身安全之下，有一個良好的生活環境。

▼游錫堃訪視陽明山水牛。（圖／記者張榮恩攝）