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游錫堃關切擎天崗水牛　網友轉「水牛伯」貼文竟遭陽管處粉專刪

▲▼游錫堃關切水牛事件。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

▲游錫堃關切水牛事件。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

擎天崗上多隻水牛接連死亡，引起社會各界關注。自許「水牛伯」、立法院長游錫堃2日上山並發文表示，去年年底法案大清倉，來不及來看牛，但牠們今後生活環境應會改善，不冷不餓。對此，愛牛人士也轉載這則貼文至陽明山國家管理處「發現陽明山」粉專。不料，竟被粉專的管理員刪文。

去年12月間，有民眾在攀爬擎天崗時，拍攝到水牛暴斃的影片及照片，且台北市議員耿葳甚至爆出，這樣的的狀況顯然並非常態，引發熱議。

自許「水牛伯」的游錫堃，也特別在2日空檔親身前往擎天崗關切，他在臉書發文表示，去年年底法案大清倉很忙，來不及來看牛隻，今後水牛的生活環境應會改善，希望你們都能不冷不餓，永遠是快樂而健壯的牛，水牛伯祝福你們。

對此，愛牛人士將游錫堃臉書貼文轉發至陽管處「發現陽明山」粉絲專頁。不料，卻被粉專管理員刪文，遭網友王巡牛截圖戲稱「院長陣亡」。

▼愛牛人士爆料，轉游錫堃截圖遭刪。（圖／翻攝自「為牛請命-巡牛志工隊」臉書）

▲▼愛牛人士爆料，截圖遭刪。（圖／翻攝自「為牛請命-巡牛志工隊」臉書）

擎天崗瑞泉古道自去年12月26日止，累積發現第32頭死亡水牛，陽管處當時表示，判斷死亡1周以上，已消毒就地掩埋，現已加派志工與耆老協助實施地毯式巡查野化水牛，確認牛隻活動力，並持續落實巡查、監測與通報機制。

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