陳學聖揭AIT回顧影片也漏掉蘇貞昌、游錫堃　喊話盧秀燕不用在意

▲前國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國在台協會（AIT）日前發布的2020年度回顧影片，前國民黨立委陳學聖在臉書表示，AIT漏掉的不只盧秀燕，還有行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃。他喊話盧秀燕不用太在意，因為這意味著她不惜得罪美國人，仍堅持守護台灣人的健康，是對的一方。

「被AIT漏掉漏掉的不是只有盧秀燕。」陳學聖指出，AIT的2020年度回顧影片中，六都首長「刻意」漏掉盧秀燕，實際上也不用太在意，「因為真被漏掉、足讓人氣呼呼的應該有兩個人，一位是游錫堃，一位是蘇貞昌。」

陳學聖表示，「我不知道AIT是否不清楚台灣禮數，還是和游、蘇有什麼過節」，立法院113位委員中，除了江啟臣是以國民黨主席身份，勉強露出一個鏡頭外，其他112位委員，只有民進黨立委高嘉瑜被厚愛，不僅有鏡頭、時間最長，還是動態。

陳學聖諷刺，但包括游錫堃在內，不見別的立委，這也真辜負游錫堃2020年2月，特別在立法院接見AIT處長酈英傑的熱情。

至於蘇貞昌部分，陳學聖認為蘇一定會更憤憤不平。

陳學聖說，蘇貞昌為進口萊豬用盡心力，已經變成台灣最被討厭的政治人物，但為何美國人一點感激之意都沒有，連個鏡頭都不給，反而有退輔會主委馮世寬、政委鄧振中，「一堆閣員都有」，甚至連已卸任的前科技部長陳良基也有鏡頭，唯獨閣揆蘇貞昌沒有，「你說這不會讓人生氣，是騙人的」。

最後，陳學聖鼓勵盧秀燕，認為她被疏漏的等級，是和立法院長、行政院長同等級的；且更重要的是，若AIT把盧秀燕遺漏，是表示對她當面抗議萊豬一事生氣，「這更是好事」，意味著她不惜得罪美國人，仍堅持守護台灣人的健康，她是站在絕大多數人的立場，是對的一方。

陳學聖也喊話，「請加油！用連任來證明妳的實力，只有選民才是真正的主人，我們就用行動來證實吧！」

▼陳學聖臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）

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