　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳學聖揭AIT回顧影片也漏掉蘇貞昌、游錫堃　喊話盧秀燕不用在意

▲前國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

▲前國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國在台協會（AIT）日前發布的2020年度回顧影片，前國民黨立委陳學聖在臉書表示，AIT漏掉的不只盧秀燕，還有行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃。他喊話盧秀燕不用太在意，因為這意味著她不惜得罪美國人，仍堅持守護台灣人的健康，是對的一方。

「被AIT漏掉漏掉的不是只有盧秀燕。」陳學聖指出，AIT的2020年度回顧影片中，六都首長「刻意」漏掉盧秀燕，實際上也不用太在意，「因為真被漏掉、足讓人氣呼呼的應該有兩個人，一位是游錫堃，一位是蘇貞昌。」

陳學聖表示，「我不知道AIT是否不清楚台灣禮數，還是和游、蘇有什麼過節」，立法院113位委員中，除了江啟臣是以國民黨主席身份，勉強露出一個鏡頭外，其他112位委員，只有民進黨立委高嘉瑜被厚愛，不僅有鏡頭、時間最長，還是動態。

陳學聖諷刺，但包括游錫堃在內，不見別的立委，這也真辜負游錫堃2020年2月，特別在立法院接見AIT處長酈英傑的熱情。

至於蘇貞昌部分，陳學聖認為蘇一定會更憤憤不平。

陳學聖說，蘇貞昌為進口萊豬用盡心力，已經變成台灣最被討厭的政治人物，但為何美國人一點感激之意都沒有，連個鏡頭都不給，反而有退輔會主委馮世寬、政委鄧振中，「一堆閣員都有」，甚至連已卸任的前科技部長陳良基也有鏡頭，唯獨閣揆蘇貞昌沒有，「你說這不會讓人生氣，是騙人的」。

最後，陳學聖鼓勵盧秀燕，認為她被疏漏的等級，是和立法院長、行政院長同等級的；且更重要的是，若AIT把盧秀燕遺漏，是表示對她當面抗議萊豬一事生氣，「這更是好事」，意味著她不惜得罪美國人，仍堅持守護台灣人的健康，她是站在絕大多數人的立場，是對的一方。

陳學聖也喊話，「請加油！用連任來證明妳的實力，只有選民才是真正的主人，我們就用行動來證實吧！」

▼陳學聖臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）

▼陳學聖臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）

其他人也看了這些...

蔡英文：我用最謙卑心情　請國人體諒開放萊豬進口的決定
「讓蔡英文把萊豬吞回去」　馬英九籲全民連署食安公投
蔡英文：只要北京有心化解對立　我們願意共同促成有意義對話

更多熱門新聞...

行政院警告公務員「查緝萊豬送懲戒」　侯友宜：我當後盾
蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗　12公尺寬巨幅國旗登場
馬英九、江啟臣、朱立倫戴國旗口罩升旗　 同台展團結迎接2021

振興一下我們的美麗

ET快訊
人夫餓等1小時想取消「熊貓客服嗆shit」　對話曝光
嘉義台南高雄驚見「紅月」詭冒血光　網嚇：2021災難預兆
駕駛身分曝光！他開麥拉倫載女友夜遊　自撞分隔島車慘毀
台北女上健身課突昏迷亡　24歲女教練直擊嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨屬意李四川戰高雄　侯友宜：樂見大家站出來為民服務

陸軍M41D戰車運抵金門烈嶼　6月全面接手M41A3戰備任務

快訊／新北便當店揚言用國產豬要漲價　侯友宜下令嚴查

陳學聖揭AIT回顧影片也漏掉蘇貞昌、游錫堃　喊話盧秀燕不用在意

「體會到開放萊豬難處」　陳以信：蔡英文應向馬英九道歉

2021年國運坎坷？　他驚吐「台灣需要2個貴人」...翻轉命運

反萊豬地方抵觸中央　李貴敏：違憲由司法院認定而非行政院

「天網」到底是什麼？　黃暐瀚腦海浮現《全民公敵》

數位身分證不喊卡　政院：時程、方式會重新評估

賴品妤COS鬼滅「胡蝶忍」賀新年　網友暴動狂喊：哦哦哦美爆！

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

自主管理者落跑聽五月天演唱會 「實名制」助警方逮到人

女兒討吃薯條無果訂20顆雞蛋糕　外送員到門口！媽驚：妳才2歲

元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地

國民黨屬意李四川戰高雄　侯友宜：樂見大家站出來為民服務

陸軍M41D戰車運抵金門烈嶼　6月全面接手M41A3戰備任務

快訊／新北便當店揚言用國產豬要漲價　侯友宜下令嚴查

陳學聖揭AIT回顧影片也漏掉蘇貞昌、游錫堃　喊話盧秀燕不用在意

「體會到開放萊豬難處」　陳以信：蔡英文應向馬英九道歉

2021年國運坎坷？　他驚吐「台灣需要2個貴人」...翻轉命運

反萊豬地方抵觸中央　李貴敏：違憲由司法院認定而非行政院

「天網」到底是什麼？　黃暐瀚腦海浮現《全民公敵》

數位身分證不喊卡　政院：時程、方式會重新評估

賴品妤COS鬼滅「胡蝶忍」賀新年　網友暴動狂喊：哦哦哦美爆！

日本火腿2020打擊檢討　王柏融被點名

溫泉飯店1晚8000元「刷卡變9萬」　她花10天戰爆訂房網！真相超怒

20多歲女「跨年夜中頭獎」獨得2.7億！2021第一天直接翻身變富豪

Dior粉漾潤唇膏驚爆價750元！網友回購30支以上　超美色號任選

周杰倫幫昆凌P照「原圖凸肚現形」！　網狂猜第三胎…對比畫面曝

三屆世錦賽金牌印尼男雙簽約VICTOR　和戴資穎、王子維同門

人妻病患勾上名醫！診間享「特殊治療」還拍婚紗　正宮見18禁照崩潰

最強老鬼周思齊新球季拚百盜　挑戰最老百盜紀錄

首日20萬人完成接種　陸九類重點人群「打疫苗迎新年」

土耳其出現「15起英國變種病例」！全球逾40國家禁英國班機入境

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

2021國運坎坷？他曝「台需2貴人」

賴品妤賀新年　COS鬼滅「胡蝶香奈惠」被讚爆

快訊／夫妻離婚「財產、債務不必均分」　《民法》修正過關

行政院警告「查緝萊豬送懲戒」　侯友宜：我當後盾

林義守尷尬20秒…送高市「225億大禮」

反萊豬地方抵觸中央　藍委：違憲由司法院認定而非行政院

「天網」到底是什麼？　黃暐瀚腦海浮現《全民公敵》

快訊／便當店揚言賣國產豬要漲價　侯友宜下令消保官嚴查

陳以信：蔡英文是否應向馬英九道歉？

北市跨年僅來3.8萬人　柯文哲宣布照辦聲量奪第一

自主健康管理者想闖北市跨年　天網揪出30人

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

神還原！民眾黨「致敬」蘇貞昌小編新年圖卡　網笑：真的有靠北到

政院萊劑殘留全國統一　張麗善：雲林縣的標準就是零

更多熱門

相關新聞

2021展望：四大笑料百出趨勢

2021展望：四大笑料百出趨勢

2020年波瀾壯闊，已被2021年煙火聲給掩蓋。本文作者以2020年台灣多件政治與社會大事出發，以嬉笑怒罵的口氣勾勒出2021年台灣的「新氣象」、「新希望」，甚至是未來發展「新趨勢」。

神還原！民眾黨「致敬」蘇貞昌小編新年圖卡　網笑：真的有靠北到

神還原！民眾黨「致敬」蘇貞昌小編新年圖卡　網笑：真的有靠北到

萊豬開放　政院：要求進口商將產地貼紙出到通路

萊豬開放　政院：要求進口商將產地貼紙出到通路

中市領先全國　快篩測肉品抗萊豬

中市領先全國　快篩測肉品抗萊豬

中市元旦升旗盧秀燕祝市民新年快樂

中市元旦升旗盧秀燕祝市民新年快樂

關鍵字：

陳學聖AIT盧秀燕游錫堃蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

向太抱孫女看101煙火：坐在客廳看

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

板橋車站深夜傳「佛歌」！兇手抓到了

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面