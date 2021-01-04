游錫堃13歲輟學當農夫　今偕陽管處赴陽明山關心水牛

▲陽明山擎天崗水牛日前集體暴斃，游錫堃2日赴擎天崗關心水牛狀況。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

記者徐政璿／台北報導

台北市陽明山擎天崗水牛近日接連死亡，相關單位已介入調查。綽號「水牛伯」的立法院長游錫堃在立法院休會後，2日先赴擎天崗，4日上午以公開行程方式，邀請陽明山國家公園管理處、營建署一同上山關心水牛。他在臉書透露，之所以對於水牛暴斃感到難過，是因為來自務農家庭，從小與水牛感情深厚，先母也常告誡他，牛是家庭的一份子。

游錫堃表示，他家世代務農，從小就必須於早中晚各一次牽牛到河邊喝水，13歲學業中輟開始下田當農夫，14歲以後的每年農閒時期，經常與同伴牽牛上山吃草玩一整天，或一起去割芒草回家給牛吃一直到18歲離牛改用耕耘機。

游錫堃提到，先母經常告誡他，牛是家庭的一份子，一定要善加對待，而他年輕好玩，有違母命，至今猶感後悔，每逢冬至，母親都會準備一大碗公的湯圓給家牛享用，農曆過年，母親也會把壓歲錢紅包綁在牛角上，他從小與水牛情感深厚，當得知擎天崗水牛連續暴斃，自然感到難過。

截至目前為止，水牛死亡頭數已累計32頭，北市動保處研判為長期營養不足及天氣多雨寒冷所致。陽明山國家公園管理處（簡稱陽管處）日前已實施多項措施，包括圍籬動態管理、新設營養補充點、架設相機持續監測、加強落實巡查，以及若發現異狀或死亡個體隨即通報北市動保處協助處理。

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