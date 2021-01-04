游錫堃盼陽明山水牛下山避寒　拋治標、治本2項建議

▲游錫堃訪視陽明山水牛。（圖／記者張榮恩攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市陽明山擎天崗水牛近日接連死亡，相關單位已介入調查。綽號「水牛伯」的立法院長游錫堃在立法院休會後，4日上午以公開行程方式，邀請陽明山國家公園管理處、營建署一同上山關心水牛他表示，治標方式是先讓兩頭牛吃得飽、避得寒，治本方式是請主管機關與學者專家及政府相關部門協調，找出一個讓水牛能夠快樂生活的良好生活環境。

游錫堃4日前往陽明山擎天崗訪視水牛群，現場有台北市議員陳怡君、內政部營建署主任秘書王東永、公關室主任莊棋凱、陽明山國家公園管理處長劉培東、保育研究課長華予菁、擎天崗管理站主任陳彥伯等人。

游錫堃受訪表示，他從小與水牛生活在一起，了解水牛是生長於平地的動物，跟人類一樣怕冷也怕熱，所以正確的畜養，是夏天將牛群趕到山上避暑，冬天則要讓牠們到海拔低的地方避寒，這是水牛的習性，應該要尊重這樣的習性，更要以人道關懷飼養。

游錫堃也提到，「民吾同胞，物吾與也」，以這樣的心態來類比，水牛跟人類一樣都可以快樂的生活。現在如果一定要養在陽明山上，甚至用圍籬圍起來，這樣就違反了水牛的習性，因此要從長計議。

他認為治標方式，是是讓兩頭牛吃得飽、避得寒，平安度過今年冬天；而治本之道，請主管機關與學者專家及政府相關部門協調，找出一個讓水牛能夠快樂生活的良好生活環境。

對於陽明山國家公園管理處架設圍籬爭議，游錫堃說，若沒有架設圍籬，牛隻可能會傷到民眾，因此設不設置圍籬都是非常困難的抉擇，若營建署或是陽管處認為水牛在陽明山管理有困難，他願意幫忙協調看看有沒有更適合的地方，幫助水牛找到更適合的園地和生活環境。

▼陽明山擎天崗牛隻。（圖／記者徐政璿攝）