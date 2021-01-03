《紐時》指台灣鎖國「不利持久戰、恐遭國際孤立」　指揮中心回應了

▲星國專家認為，鎖國不能當成防疫策略。（圖／翻攝自紐約時報）

記者趙于婷／台北報導

台灣防疫有成，已多次登上國際媒體，《紐約時報》今日就以「台灣如何計畫（大致）免於疫情」為題，寫出雖然目前成功壓制疫情，但認為「台灣鎖國不利持久戰」。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，目前在觀察各國措施和世界衛生組織的最新指引，未來都有可能納入。

根據《紐約時報》報導，記者鍾旻（Raymond Zhong）指出，當全球受到疫情肆虐，大量人口失業、死亡，台灣卻像存在另個平行時空，幾個月來的生活正常到「詭異」，婚禮、球賽、音樂會、夜市一直在進行，台灣人口比佛羅里達（State of Florida）多，但死亡人數卻是2隻手數得出來。

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報導指出，如此高水準的表現，對衛福部長陳時中而言是不可改變防疫政策的鐵證，去年3月以來台灣就隔絕大多數境外旅客，入境則需嚴格執行2週的隔離檢疫，但還是有許多居民擔憂，「這樣的好運能維持多久？」。

報導中也提到，若其他國家得到疫苗，開始鬆綁防疫管制，台灣就很可能在經濟或政治上受到孤立，陳時中也對此表示，在疫苗確定能長久抗疫以前，政府不會輕易因為公眾壓力放鬆規定。

而今莊人祥在臨時記者會上再度被問及此事，他也表示，因為有過去SARS的經驗，這次對整個疫情處理當然是根據過去經驗，以比較保守的方式處理，採取嚴格措施，居家檢疫14天各國不容易做到，現在各國都在觀察疫苗施打後的狀況，到底產生的免疫可以維持多久，目前針對縮短居家檢疫，各國也還沒有共識，未來會搜集各國措施和WHO的最新指引，都有可能納入台灣檢疫措施。

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