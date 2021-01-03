俄計劃赴烏克蘭臨床試驗　混合施打英俄製疫苗

▲俄製新冠疫苗「衛星-V」（Sputnik-V）。（圖／路透）

文／中央社莫斯科2日綜合外電報導

俄羅斯衛生當局表示，境內已有80多萬人接種新型冠狀病毒疫苗；俄國還準備在烏克蘭做臨床試驗，混合施打俄製「衛星-V」疫苗與英國藥廠阿斯特捷利康疫苗，看是否會提升效力。

負責「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗海外行銷的「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）上個月宣布，將混合施打英俄兩支疫苗作實驗，試看這樣是否能加強英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）所研發疫苗的保護效力。

RDIF主管今天表示，已準備好在烏克蘭進行混合施打臨床試驗。

另一方面，俄羅斯衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）今天說，俄國目前為止已有80多萬人接種新型冠狀病毒疫苗，並且已經配送出150萬劑疫苗進行施打。

俄國確診2019冠狀病毒疾病人數為全世界第4高，已在上個月初開始接種衛星-V疫苗，而俄國對幾支計劃生產的疫苗寄予厚望。

塔斯社（TASS）引述穆拉希科報導，自元旦起，在俄羅斯接種疫苗的民眾將取得電子式接種證書。

俄羅斯今天通報，過去24小時境內新增確診2萬6301例，不治447人，累計321萬2637人染疫，以及官方統計病亡總數5萬8002人。

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