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彩色口罩含「偶氮色料」恐致癌？　莊人祥：抽驗屬實最高罰150萬

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎未歇，彩色口罩成了國人時尚配件，但行政院消保處前年初查驗防塵口罩，發現彩色口罩含致癌「偶氮色料」，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，一般口罩是歸經濟部管理，國家標準CNS15290有規定可使用的22種偶氮色料，標準局也會做相關抽驗，如果有檢出有害物質，會依消費者保護法處最高150萬元罰鍰。

▲▼家樂福推彩色口罩。（圖／業者提供）

▲彩色口罩資料照。（圖／業者提供）

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莊人祥強調，針對近日爆出可能有還物質，目前標檢局會去做相關抽檢，已規劃啟動市場抽驗計畫，會針對實體店面販售的通路與網路平台進行採購。至於國人關心的醫療用口罩，則是有食藥署負責。

指揮中心統計，截至目前國內累計127,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中812例確診，分別為717例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、689人解除隔離、116人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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