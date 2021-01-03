連洗牙都無法！機師怨「沒有就醫權」：醫院都要我們找別家

▲紐西蘭籍機師違規成為防疫破口，指揮中心元旦起修正機組員檢疫規定。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心元旦起拉長機組員檢疫時間為7天，且還得要檢測陰性才能進入社區，並進行加強版的7天自主健康管理，並禁止搭乘大眾運輸、喜宴、夜店等。一名機師就怒爆，機組員陷入上班、檢疫無限輪迴中，許多醫院醫療院所知道是機組員，大多都會請他們改找其他間，連一般例行洗牙都沒辦法，根本喪失就醫權。

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▲元旦實施！國籍航空機組員新版檢疫規定。（圖／中央流行疫情指揮中心）

受到先前紐籍機師事件，機組員檢疫時間元旦起拉長為7天，且還得要檢測陰性才能進入社區，並進行加強版的7天自主健康管理，期間禁止搭乘大眾運輸工具，也禁止出入不易維持社交距離且近距離接觸不特定他人場所，如喜宴、酒吧、夜店、夜市等。

一名不具名的機師表示，現在新制上路後，機師工作就是在上班飛行、檢疫之間不斷輪迴，基本上如果沒有脫離14天，是不能未經報備去就醫的，就算脫離14天，醫療院所知道是組員的話也大多請我們找其他間。

該名機師說，就曾聽過有同事抱怨去平常會去的牙醫診所洗牙，因事前有說明自己是機組員，但卻被拒絕，根本喪失就醫權，這讓他相當無奈感嘆，「但也算了... 反正民眾也不在意，大家只覺得我們領高薪就該承擔」。

▼機組員加強檢疫，機師先前無奈集體更換大頭貼。（圖／讀者提供）

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有關機組員自主健康管理期間在就醫跟探病有些問題，指揮中心也已經跟民航局蒐集機組員目前碰到的問題，未來會針對機組員自主健康管理的探病跟就醫討論，「如何做」能朝更好方式處理。

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