　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連洗牙都無法！機師怨「沒有就醫權」：醫院都要我們找別家

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲紐西蘭籍機師違規成為防疫破口，指揮中心元旦起修正機組員檢疫規定。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心元旦起拉長機組員檢疫時間為7天，且還得要檢測陰性才能進入社區，並進行加強版的7天自主健康管理，並禁止搭乘大眾運輸、喜宴、夜店等。一名機師就怒爆，機組員陷入上班、檢疫無限輪迴中，許多醫院醫療院所知道是機組員，大多都會請他們改找其他間，連一般例行洗牙都沒辦法，根本喪失就醫權。

元旦實施！國籍航空機組員新版檢疫規定 1張圖說明白

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲元旦實施！國籍航空機組員新版檢疫規定。（圖／中央流行疫情指揮中心）

受到先前紐籍機師事件，機組員檢疫時間元旦起拉長為7天，且還得要檢測陰性才能進入社區，並進行加強版的7天自主健康管理，期間禁止搭乘大眾運輸工具，也禁止出入不易維持社交距離且近距離接觸不特定他人場所，如喜宴、酒吧、夜店、夜市等。

一名不具名的機師表示，現在新制上路後，機師工作就是在上班飛行、檢疫之間不斷輪迴，基本上如果沒有脫離14天，是不能未經報備去就醫的，就算脫離14天，醫療院所知道是組員的話也大多請我們找其他間。

該名機師說，就曾聽過有同事抱怨去平常會去的牙醫診所洗牙，因事前有說明自己是機組員，但卻被拒絕，根本喪失就醫權，這讓他相當無奈感嘆，「但也算了... 反正民眾也不在意，大家只覺得我們領高薪就該承擔」。

▼機組員加強檢疫，機師先前無奈集體更換大頭貼。（圖／讀者提供）

▲▼機師們抗議7天居檢+7天自主健康管理的時間太長了。（圖／翻攝機師臉書）

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有關機組員自主健康管理期間在就醫跟探病有些問題，指揮中心也已經跟民航局蒐集機組員目前碰到的問題，未來會針對機組員自主健康管理的探病跟就醫討論，「如何做」能朝更好方式處理。

其他人也看了...

機組員元旦起檢疫關7天「2天要用自假」　嘆人生進入黑暗期
機組員怨「檢疫要用自假、無法探病」　莊人祥回應了！
「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

ET快訊
進隧道違規連吃2張3000元罰單　檢舉魔人「一動作」慘被打臉
《RM》PD突道歉「罕見連2次出錯」！　劉在錫錯愕：在開玩笑
男單攻白姑大山失聯7天　搜救隊發現「SOS石塊」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

差點不想努力了！陳阿姨叫外送「備註1行」　店員心癢拿出離職單

林鐵火車班次運能調整　阿里山「水山步道」估延至4月底開放

《紐時》指台灣鎖國「不利持久戰、恐遭國際孤立」　指揮中心回應了

英國「2種疫苗混打」各國專家批評　莊人祥曝「台灣施打策略」

機組員怨「檢疫要用自假、無法探病」　莊人祥回應了！

標示混亂？羊肉爐攤遭爆也貼「台灣豬標章」　食藥署幫澄清

連洗牙都無法！機師怨「沒有就醫權」：醫院都要我們找別家

彩色口罩含「偶氮色料」恐致癌？　莊人祥：抽驗屬實最高罰150萬

「電子圍籬2.0」引監控爭議　莊人祥「再澄清」：並沒有侵犯所有人

「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

差點不想努力了！陳阿姨叫外送「備註1行」　店員心癢拿出離職單

林鐵火車班次運能調整　阿里山「水山步道」估延至4月底開放

《紐時》指台灣鎖國「不利持久戰、恐遭國際孤立」　指揮中心回應了

英國「2種疫苗混打」各國專家批評　莊人祥曝「台灣施打策略」

機組員怨「檢疫要用自假、無法探病」　莊人祥回應了！

標示混亂？羊肉爐攤遭爆也貼「台灣豬標章」　食藥署幫澄清

連洗牙都無法！機師怨「沒有就醫權」：醫院都要我們找別家

彩色口罩含「偶氮色料」恐致癌？　莊人祥：抽驗屬實最高罰150萬

「電子圍籬2.0」引監控爭議　莊人祥「再澄清」：並沒有侵犯所有人

「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

差點不想努力了！陳阿姨叫外送「備註1行」　店員心癢拿出離職單

寒流來「胎壓燈亮了」4輪都GG！他好奇需要打氣嗎　解答秒曝光

林鐵火車班次運能調整　阿里山「水山步道」估延至4月底開放

璞園變領航猿　陳冠全轉換角色學習增加跑動

《藍色水玲瓏》女星遭八點檔演員瞧不起！　「化妝間壞話全聽見」

全碳纖維超殺！MT-09重機改裝「YAMAHA官方套件」化身街頭賽車

Ella高雄跨年台下0人「唱給神明聽」求保庇嗨喊：大家一起唱！

老味道撐過2020疫情年　這5家老餐廳停業後又重新開幕

Hello Kitty當貪吃小女孩　坐果醬罐變銀飾萌翻

《紐時》指台灣鎖國「不利持久戰、恐遭國際孤立」　指揮中心回應了

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

生活熱門新聞

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

左營彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

台中鴨肉店「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

求女婿再娶妻子亡姊！他聽話冥婚超慘

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

「活20歲沒吃過雞排」！他見女友護照嚇壞

更多熱門

相關新聞

機組員怨檢疫要用自假　莊人祥回應了

機組員怨檢疫要用自假　莊人祥回應了

因日前發生航空器感染事件，指揮中心針對國籍航空機組員做檢疫加強版措施，一律需要檢疫7天，但今傳出檢疫期間要用自己的休假，甚至有機師抱怨無法探望開刀的媽媽，認為該措施對機組員不公平。對此，發言人莊人祥說，一例一休部分會請勞動部協助處理，也會請民航局收集機組員目前碰到的問題，去做進一步討論。

機組員檢疫關7天「2天要用自假」

機組員檢疫關7天「2天要用自假」

確診+6！累計808例　指揮中心說明

確診+6！累計808例　指揮中心說明

天網怎麼辦到？5人違規參加五月天演唱會遭逮！

天網怎麼辦到？5人違規參加五月天演唱會遭逮！

30自主管理者外出跨年　指揮中心說明

30自主管理者外出跨年　指揮中心說明

關鍵字：

機組員航空公司交通部指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

歐陽娜娜跨年完「解放半球」！

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面