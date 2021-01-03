　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機組員元旦起檢疫關7天「2天要用自假」　嘆人生進入黑暗期

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲紐西蘭籍機師違規成為防疫破口，指揮中心元旦起修正機組員檢疫規定。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心元旦起拉長機組員檢疫時間為7天，但若航空公司有執勤需求，可在檢疫期未滿間派飛。今傳出不少機師不滿新規，紛紛將臉書大頭貼換為黑白坐牢圖片。兩家國籍航空傳出要求返台的7天檢疫，僅5天能用防疫公假，剩下2天得要用個人休假再度引起不滿。

機組員檢疫時間元旦起拉長為7天，且還得要檢測陰性才能進入社區，並進行加強版的7天自主健康管理，今傳出2家國籍航空均要求7天檢疫僅5天公假，另外2天得要用自假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名不具名的機師表示，對機師來說，現在社會氛圍就是中世紀的獵巫，這陣子不斷增加的境外移入讓大家的怒氣推升到臨界值，然後由長榮的外籍機師來當壓垮駱駝最後的稻草，於是整個社會開始群起圍攻空勤組員，從Taiwan can help 的司機群，變成人人喊打的過街老鼠。

華航指出，有關機組員防疫管理，因應近來疫情狀況，華航遵守中央流行疫情指揮中心的嚴謹控管規定辦理，強化機組人員防疫安全。組員派遣與休時均符合相關法令規範。

在疫情期間，華航持續因應防疫政策調整各項作業，並關懷機組人員身心狀況，由衷感謝機組員及所有執勤同仁堅守崗位的付出。

長榮航空對此則表示，依中央流行疫情指揮中心之規範，空勤組員執行外站過夜長班返台後，需要進行7天居家檢疫，該期間公司除了給予5天防疫假外，另安排2天休假日，以符合勞基法之規定。據了解，業界均採行類似作法。

依2020年資料顯示，因為疫情導致航班減少，長榮航空空服員年休假日平均約200天，飛行員平均之年休假日為136日。其中B777及B787機隊因貨運載貨需求高，平均年休假日分別為125日及149日。

▼機組員加強檢疫，機師先前無奈集體更換大頭貼。（圖／讀者提供）

▲▼機師們抗議7天居檢+7天自主健康管理的時間太長了。（圖／翻攝機師臉書）

機師工會理事陳蓓蓓表示，居家檢疫期間照理說不能出門，指揮中心卻開放航空公司派飛，她直言「這中間邏輯有點奇怪」，不過她強調，機師可以理解指揮中心對疫情考量，加上公司也有營運需求，雖然新規定有不合理之處，但也會努力配合。

陳蓓蓓表示，希望新規上路後，航空公司在派遣與安排班次方面，能先與工會討論，並要考慮人道、注意機師的身心健康考量，畢竟飛行安全是最重要的，在這麼壓力高張的時刻，又來重重的一擊，對機組員而言壓力更大，她坦言，「相當無奈，感覺人生進入黑暗期」。

陳蓓蓓說，疫情已過了一年，目前也看不到盡頭，針對需要留職停薪、請假的機組員，希望公司也可以給予尊重與體諒，最好能讓機組員每月能有幾天的放風時間，看看家人小孩、出去呼吸新鮮空氣，避免壓力影響身心健康。

ET快訊
鴨肉店拖餐「辱罵熊貓妹」！店員撂人堵警局　網1星灌爆
快訊／又見英國境外移入！　台灣留學生回國確診
LIVE／今增4確診　指揮中心最新說明
王金平驚傳緊急開刀！　住院10天近況曝
兔女郎動漫展「激情體位」拒道歉　主辦方打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

登機喉嚨癢！20多歲女英返台「集中檢疫所發燒」　莊人祥：Ct值19

台中鴨肉店拖餐「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局　網1星洗版挺外送員

台灣再傳「輸出越南」病例！　莊人祥：越方還未回覆

快訊／又見英國境外移入！「新冠肺炎增4例」累計812例

交往奇葩媽寶AA男！5天實錄曝光慘炸　網嚇呆：妳根本女工具人

LIVE／越南增1台灣輸出個案、全台確診累積812人　指揮中心說明

寒流覆全台！雪霸處公布「7山難熱點＋危險路段」　山友嚴加防範

機組員元旦起檢疫關7天「2天要用自假」　嘆人生進入黑暗期

Agoda優惠8K她秒訂！一按被刷9萬掉「預訂陷阱」　求退遭層層刁難

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

登機喉嚨癢！20多歲女英返台「集中檢疫所發燒」　莊人祥：Ct值19

台中鴨肉店拖餐「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局　網1星洗版挺外送員

台灣再傳「輸出越南」病例！　莊人祥：越方還未回覆

快訊／又見英國境外移入！「新冠肺炎增4例」累計812例

交往奇葩媽寶AA男！5天實錄曝光慘炸　網嚇呆：妳根本女工具人

LIVE／越南增1台灣輸出個案、全台確診累積812人　指揮中心說明

寒流覆全台！雪霸處公布「7山難熱點＋危險路段」　山友嚴加防範

機組員元旦起檢疫關7天「2天要用自假」　嘆人生進入黑暗期

Agoda優惠8K她秒訂！一按被刷9萬掉「預訂陷阱」　求退遭層層刁難

武陵農場出現「水晶簾冰柱」奇景　冰椎狀水晶吊掛棚架超夢幻

「防疫旅館」住房率已達5成！　莊人祥：過年前會增加1萬間

點餐嫌服務生醜、髒！女奧客還跩嗆：沒男人可睡妳不爽哦　下場曝

登機喉嚨癢！20多歲女英返台「集中檢疫所發燒」　莊人祥：Ct值19

夏如芝認生完女兒「因生活方式吵架」！張捷：不疼妳疼誰…秒消氣

中職洋將越找越強　洪總：最大因素還是價錢

台中鴨肉店拖餐「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局　網1星洗版挺外送員

台灣再傳「輸出越南」病例！　莊人祥：越方還未回覆

冬日穿搭必備「毛絨絨包包」　MJ泰迪熊、Prada柔霧粉，荷包又要失血

苗栗民宅火警　民眾拔腿快逃…三合院幾乎燒光

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

左營彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

求女婿再娶妻子亡姊！他聽話冥婚超慘

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

「活20歲沒吃過雞排」！他見女友護照嚇壞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更多熱門

相關新聞

確診+6！累計808例　指揮中心說明

確診+6！累計808例　指揮中心說明

國內今日新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明個案詳情。另外，這次跨年元旦連假，指揮中心首度啟用「天網」，昨日再次逮到2名自主健康管理者偷溜去看五月天演唱會，預料記者會上也將針對此事進一步回應。

天網怎麼辦到？5人違規參加五月天演唱會遭逮！

天網怎麼辦到？5人違規參加五月天演唱會遭逮！

30自主管理者外出跨年　指揮中心說明

30自主管理者外出跨年　指揮中心說明

元旦起「10大交通新制」上路

元旦起「10大交通新制」上路

台灣境管陸生遭殃？　陸委會說明

台灣境管陸生遭殃？　陸委會說明

關鍵字：

機組員航空公司交通部指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

章子怡罕見爆氣！選手演不到3分「被請下台」

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面