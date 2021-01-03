機組員元旦起檢疫關7天「2天要用自假」　嘆人生進入黑暗期

▲紐西蘭籍機師違規成為防疫破口，指揮中心元旦起修正機組員檢疫規定。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心元旦起拉長機組員檢疫時間為7天，但若航空公司有執勤需求，可在檢疫期未滿間派飛。今傳出不少機師不滿新規，紛紛將臉書大頭貼換為黑白坐牢圖片。兩家國籍航空傳出要求返台的7天檢疫，僅5天能用防疫公假，剩下2天得要用個人休假再度引起不滿。

機組員檢疫時間元旦起拉長為7天，且還得要檢測陰性才能進入社區，並進行加強版的7天自主健康管理，今傳出2家國籍航空均要求7天檢疫僅5天公假，另外2天得要用自假。

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一名不具名的機師表示，對機師來說，現在社會氛圍就是中世紀的獵巫，這陣子不斷增加的境外移入讓大家的怒氣推升到臨界值，然後由長榮的外籍機師來當壓垮駱駝最後的稻草，於是整個社會開始群起圍攻空勤組員，從Taiwan can help 的司機群，變成人人喊打的過街老鼠。

華航指出，有關機組員防疫管理，因應近來疫情狀況，華航遵守中央流行疫情指揮中心的嚴謹控管規定辦理，強化機組人員防疫安全。組員派遣與休時均符合相關法令規範。

在疫情期間，華航持續因應防疫政策調整各項作業，並關懷機組人員身心狀況，由衷感謝機組員及所有執勤同仁堅守崗位的付出。

長榮航空對此則表示，依中央流行疫情指揮中心之規範，空勤組員執行外站過夜長班返台後，需要進行7天居家檢疫，該期間公司除了給予5天防疫假外，另安排2天休假日，以符合勞基法之規定。據了解，業界均採行類似作法。

依2020年資料顯示，因為疫情導致航班減少，長榮航空空服員年休假日平均約200天，飛行員平均之年休假日為136日。其中B777及B787機隊因貨運載貨需求高，平均年休假日分別為125日及149日。

▼機組員加強檢疫，機師先前無奈集體更換大頭貼。（圖／讀者提供）

機師工會理事陳蓓蓓表示，居家檢疫期間照理說不能出門，指揮中心卻開放航空公司派飛，她直言「這中間邏輯有點奇怪」，不過她強調，機師可以理解指揮中心對疫情考量，加上公司也有營運需求，雖然新規定有不合理之處，但也會努力配合。

陳蓓蓓表示，希望新規上路後，航空公司在派遣與安排班次方面，能先與工會討論，並要考慮人道、注意機師的身心健康考量，畢竟飛行安全是最重要的，在這麼壓力高張的時刻，又來重重的一擊，對機組員而言壓力更大，她坦言，「相當無奈，感覺人生進入黑暗期」。

陳蓓蓓說，疫情已過了一年，目前也看不到盡頭，針對需要留職停薪、請假的機組員，希望公司也可以給予尊重與體諒，最好能讓機組員每月能有幾天的放風時間，看看家人小孩、出去呼吸新鮮空氣，避免壓力影響身心健康。