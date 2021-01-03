快訊／又見英國境外移入！「新冠肺炎增4例」累計812例

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增4名境外移入，分別自英國（案810）、德國（案811）、美國（案812）及史瓦帝尼（案813）入境。

案810為本國籍20多歲女性，去(2020)年8月至英國就學，12月30日於當地登機時出現喉嚨癢症狀，31日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有症狀，並於機場採檢；個案於集中檢疫所等待檢驗結果時，因有發燒症狀再次採檢，兩次採檢結果皆為陽性，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共14人，列居家隔離。

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案811為本國籍20多歲女性，去年9月至德國就學，12月28日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月31日出現喉嚨痛症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日皆獨自居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共7人，列居家隔離。

案813為史瓦帝尼籍30多歲男性，去年12月24日來臺工作，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月31日出現頭痛、流鼻水及鼻塞症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日皆獨自居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另為求慎重，已安排與個案同行來臺之友人1人採檢，目前檢驗中。

由於台灣已有英國新冠變異病毒入侵，日前指揮官陳時中也宣布禁止外籍人士入境和禁止轉機，期限暫定一個月，而本國籍1/15起返台除了要提供陰性證明，要全部進入防疫旅館或集中檢疫，居家檢疫一戶只能有一人。指揮中心會持續進行滾動式檢討，再做後續防疫措施宣布。

▲新增4例境外移入COVID-19病例，自英國、德國、美國及史瓦帝尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）