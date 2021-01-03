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騙子詐走215萬！她「一句話」全追回還賺30萬　律師看了卻搖頭

▲▼滑手機,低頭族,查勤。（圖／pakutaso）

▲人妻加入炒股群組，差點被騙。（示意圖／pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一名余姓家庭主婦日前加入微信「炒股」群組，前後投入50萬元人民幣（約新台幣215萬），拜託群組裡面的專家錢生錢，結果發現帳戶遭凍結，竟是遇上詐騙集團。沒想到，不甘心被騙的她，將計就計和騙子周旋，不僅成功拿回錢還多賺了7萬人民幣（約新台幣30萬元）。

據《杭州新聞》報導，12月14日，杭州上城區望江派出所接到了一通報警電話，受害人余女稱，自己把錢投入了某款炒股軟體中，雖然賺了錢，但是錢卻提現不了，覺得很不對勁。

經過不斷詢問，警員得知，大約在10天前的時候，余女通過微信加入了一個群組。隨後，她看到有很多群友分享出來的圖片，全都是在群內專家的指導之下賺到了錢。

看到這麼多群友分享自己的經歷，余女心動了，便添加了所謂炒股專家的私人微信，詢問如何能賺錢。對方表示，可以把自己的帳戶交給他，由他來操作就能夠輕鬆賺到錢。

最開始，余女也擔心遇到騙子，第一次先在這一平台上儲值了5000元（人民幣，下同），但是沒多久發現居然真的賺到了錢，快速的高回報讓她徹底墜入騙子的圈套，之後一次性向平台上儲值了50萬元。

經過專家的一系列操作之後，沒有多長時間，之前投入的50多萬變成了整整57萬。余女看到這麼快就賺了快7萬，開心得不得了，但是等她取出時，卻發現帳戶已經被凍結了，如果要解凍的話就需要繳納一筆保證金，這時她才意識到自己是上當受騙了。

警員接到報案之後，先提醒余女稍安勿躁，繼續和對方保持聯繫，不要對騙子說已經報警了，並且教她如何與騙子周旋。

在余女報警之後的幾天，一直在和騙子聊天，跟對方說自己想要再投入300萬的資金，但是因為有人向自己借錢，要把之前的錢取出來。

貪心的騙子聽到這番話之後，為了牟取更多的利益，於是便開通了提款渠道。最終，余女不僅沒有遭受經濟損失，反而還從騙子手上賺了7萬元。

但余女的方法，當地有律師認為不應該鼓勵，因為風險相當高，況且不是每個詐騙集團成員都那麼好騙。律師提醒，最好的方法還是一開始就拒絕誘惑，投資前多方查證、詢問，別被「貪心」牽著走，才是上上策。

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