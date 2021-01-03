外商女陷情網「投資共組未來」　她信貸195萬挺情郎才知被騙

▲刑事局對於詐騙集團以談戀愛誘騙投資的吸金手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局3日對購買虛擬貨幣詐騙案例提出預警：警方指出，桃園市1名外商林姓女職員日前結識香港籍王姓男網友，聽信對方建議匯款195萬元購買虛擬貨幣投資，直到獲利出場，對方要求她須匯3成費用才驚覺受騙，警方呼籲勿輕信來路不明的投資管道。

▲刑事局對於詐騙集團以談戀愛誘騙投資的吸金手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局預防科表示，經分析近期「假交友真詐財」詐騙案例，歹徒多透過架設網站、臉書、私人LINE及交友軟體管道，向不特定人士搭訕，多以談戀愛投資共組未來等話術，慫恿被害人投資虛擬貨幣，歹徒標榜「高額獲利、穩賺不賠」，但當被害人投入大筆金錢後，詐騙投資網站就關閉或封鎖被害人帳號。

其中桃園市一名25歲林女，任職於外商公司，她2020年10月底在交友軟體結識自稱港籍王姓男子，王男每天對她噓寒問暖、談情說愛，兩人相談甚歡，後來兩人還以老公、老婆相稱。

歹徒取得林女信任後，歹徒從11月中旬起誘騙林女，被害人陸續辦理個人信用貸款195萬元，對方要求被害人利用假投資平台APP儲值購買泰達幣，林女看假平台數據，陷入以為投資有賺錢假象，等到林女要求獲利出場時，客服人員卻要她再匯30%費用才能出金，林女才驚覺受騙上當

刑事局提醒，民眾應慎選投資管道，若對方標榜「高額獲利、穩賺不賠」字眼，且獲利來源不明、獲利率過高都有可能是詐騙集團吸金話術，更勿輕信網友邀約投資以免被騙。

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