壽險前經理人開「雙雙族群」邀親友炒股　夫妻海撈700萬

▲南山人壽前基金經理人葉時雙，涉嫌自2015年至2018年起，藉由法人投資股票機會，買股後報給200多名組員、親友「上車」，再以對沖方式，炒作股票。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

掌控135億元投資基金的南山人壽前台股投資部專案經理葉時雙，涉嫌從涉嫌自2015年至2018年起，藉由法人投資股票機會，買股後報給200多名組員、親友「上車」，再以對沖方式，炒作股票。甚至將內線消息告訴前妻及友人一起進場買股，獲利800多萬元，台北地檢署30日依涉犯保險法特別背信罪、洩漏營業祕密罪等罪嫌將他起訴。

據悉葉時雙於南山人壽任職期間，負責台股操盤、投資，卻涉嫌自2015年至2018年間，藉法人投資股票機會，透過Line成立「雙雙群組」，將消息報給200多名親友、組員，邀集親友「上車」跟進，再利用盤中、盤後、當日對沖3種手法，操縱遊戲橘子、智邦科技、中磊電子等20多檔股票，直至達到預設行情，再行出脫以賺取價差，獲利約800多萬元。

2018年10月18日北檢發動搜索約談，葉時雙前妻與妹妹皆坦承知情並提供帳戶，不過根據當時妹妹的說法，葉時雙之所以如此冒險炒作股票，主要因年邁的父親中風，需要安養院等大筆資金照護才會鋌而走險。

經檢方調查認為，葉時雙洩漏南山人壽即將投資哪檔股票的營業秘密給予前妻和朋友，葉時雙光是個人就獲利達600多萬元、而前妻則是獲利100多萬元，友人分別獲利近百萬元。不過葉時雙已經在偵查中坦承不諱並將自己和前妻的不法所得700多萬元已繳回，依照保險法規定，可減輕其刑。

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