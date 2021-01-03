LINE貼圖詐騙假冒「媽祖保祐你」　達人教二招破解心法保平安

▲跨年最實用三款免費貼圖，快下載「Happy New Year」傳給朋友。（圖／翻攝LINE）

記者林淑慧／台北報導

LINE通訊軟體「貼圖詐騙」又有新手法！台灣事實查核中心指出，近期網路上出現「媽祖要來給祝福、貼圖免費送」等下載連結，誘騙民眾點擊下載或分享群組，達人分享二招破解詐騙的心法，提醒民眾小心上當。

台灣事實查核中心指出，這類訊息會隨著節慶和不同主題而變化，提醒民眾只要看到：「轉傳」分享給好友，就能領取「免費」LINE貼圖這個模式的傳言，都可以「直接判定為詐騙訊息」，千萬不要轉傳分享。

首先，LINE公司表示，LINE官方並不採取此種行銷方式。民眾取得「免費」貼圖的管道，ㄧ是加入某一官方頻道，取得其贈送的免費貼圖，另一種是LINE購物頻道跟特定廠商的限時贈圖活動。除此之外，大家若收到其它活動手法，就必須保持警覺，切勿輕易下載或填寫個資

其次，在技術上，LINE平台無法得知用戶的轉傳活動，既然無法得知，那以「轉傳就贈圖」為由的活動手法便相當可疑，提醒民眾千萬小心不要受騙上當。

台灣事實查核中心表示，大家在節慶時都想將各種喜悅分享給親朋好友，這是無價又溫暖的心意，但同時也提醒大家，開心分享之餘，也要提防自己的一番美意 被有心人士利用。