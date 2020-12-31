韓籍藝人遭設局拍不雅片　假經紀人飾多角詐騙判賠30萬

▲李男分飾多角設局宋讚養拍片，遭逮後仍不斷狡辯，刑事一審判要關10月，北院31日再判他要賠30萬元。（圖，資料照／記者劉昌松翻攝）

記者羅志華／台北報導

韓籍藝人宋讚養來台發展期間，遭粉絲李湘瑋佯稱具經紀人身分詐騙，不僅被對方分飾多角唬得團團轉，更慘遭設局，與女友含淚「指定姿勢及叫聲」拍片，北院刑事一審，依詐欺、恐嚇等罪，判李湘瑋要關10月、另9月徒刑得易科罰金；宋讚養另提民事賠償150萬，北院31日判李湘瑋應賠30萬元。

李湘瑋於刑事審理期間，一度認罪又翻供否認，更反咬宋讚養自創虛擬帳號、虛構對話內容對他控訴，主張宋讚養會把自拍片給他，是因為「想跟女友分手不敢自己談」，此話一出立即遭法官質疑，「他要分手把片留著就好，何必冒著藝人敗壞名聲的風險把片給你！？」，讓他當場語塞。

宋讚養曾跨海接受《ETtoday新聞雲》訪問，痛訴「那時我被李奪走了一切，我一個外國人不知怎麼辦」，經過一番折騰，才在各方協助下提告。

李湘瑋任宋讚養經紀人期間，對他在台灣交往的女友相當忌妒，便一面假扮某公司高層，要求宋讚養與女友自拍擔保，另一方面又以經紀人身分勸說配合，直到宋讚養發現李的假IG帳號，才驚覺受騙；李湘瑋在被揭穿前，未依合法途徑替宋讚養接工作，2人鬧翻後，反而以此檢舉，使宋讚養遭遣返回韓，於案件審理中的說詞也相當反覆，讓宋讚養曾氣得表示，「他給我1億也不和解。」

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