業者受損可申請國賠！　行政院籲地方政府：勿執行無效法律

▲政院日前宣布地方政府「0檢出」政策無效，並提醒若開罰恐會面臨國賠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，而過去地方政府透過自治條例反制的手段，也被行政院宣告抵觸中央法規而無效。行政院2日再次強調，若地方政府明知無效法令仍要對業者開罰，就是違法的行政處分，「受罰業者不僅可以依法請求撤銷，若受有損害，可能會向地方政府請求國家賠償」。

行政院12月31日下午臨時召開記者會，宣布各地方政府「萊劑0檢出」的政策「原訂者函告無效，新訂者不予核定」。政委羅秉成也表示，自治條例已經不予核定或是函告無效，「在法律上就是不能執行」，盼地方不要為難地方基層公務員，如果真的去做查緝，執行的公務員將依法送懲戒，呼籲地方不要視中央、法律於為無物。

行政院指出，根據法律規定，經中央機關函告無效或不予核定的自治條例，因已屬無效或不生效力的法律狀態，「依法不得執行之」，地方政府應遵循「依法行政」的法治原則，切勿使基層公務員違法執行。

行政院強調，若地方政府明知無效法令仍要對業者開罰，就是違法的行政處分，「受罰業者不僅可以依法請求撤銷，若受有損害，可能會向地方政府請求國家賠償，不可不慎」。

行政院表示，食安標準應全國一致，否則業者難遵循、民眾易混亂。也呼籲地方政府要依法行政，不要作出違法的行政處分，否則恐讓基層公務人員陷入不必要的法律責任及風險，而對於地方政府作成的違法行政處分，按照行政程序法規定，上級機關也可以依職權銷之。