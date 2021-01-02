彰化80年爌肉飯老店怕了！第三代老闆：萊豬勢必會削價競爭

▲80年老店阿泉爌肉飯。（圖／翻攝自阿泉爌肉飯臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

萊豬元旦正式開放，彰化養豬戶、爌肉飯、肉圓及其他業者受到極大影響，目前已經有許多店家加入「台灣豬」標章行列，位在彰化市有80年歷史的阿泉爌肉飯，老字號品牌加上口碑，今天生意一樣強強滾，第三代業者謝泊宏就不諱言的說：「我們用的是在地豬肉」，未來萊豬勢必會削價競爭，這令同業相當擔心。」

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▲阿泉爌肉飯嚴選溫體豬腿庫肉。

彰化人早餐首選「爌肉飯」是一天的活力來源，返鄉遊子無論多晚，一定得要扒一碗「爌肉飯」才能滿足的安心入睡，就是這股難忘的古早滋味，讓人吃了還想再吃。

▲80年老店阿泉爌肉飯，彰化市長林世賢力推。

遠近馳名的阿泉爌肉飯，嚴選溫體豬「腿庫」，香Q滑嫩的口感，博得饕客的一致讚揚，營業時間從早上7點到下午1點，不受萊豬進口影響，人潮依舊源源不絕，甚至還有消費者不斷地敲碗問：年菜「腳庫」甚麼時候才可以吃到？

▲爌肉飯是彰化人早餐活力來源。

謝泊宏說，萊豬的衝擊很明顯的會造成價格競爭，政府中央也沒有訂立保障小吃業者的配套措施，目前能做的只有「自保」，若萊豬影響到本土豬農上游供應，漲價是必然的趨勢，他也只能自行吸收價格，這也是很多同業現在擔心的問題。

▲80年老店阿泉爌肉飯，彰化縣長王惠美大力推薦。

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