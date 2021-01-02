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萊豬進口第一槍！板橋燒臘夯店「用台豬喊漲」被灌爆　老闆解釋了

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

美國萊豬今年元旦叩關，不料卻有網友在臉書社團「爆怨公社」披露，新北板橋一家燒臘店竟以此為由漲價，宣告豬肉類便當調漲10元，立即引起網友一片撻伐。李姓老闆今（2日）下午受訪時強調，原本店內使用的是加拿大進口豬肉，但元旦過後擔心消費者對進口豬不信任，才會改採台灣A級豬肉，成本增加下不得已才會調漲。

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲板橋一家燒臘便當店因應萊豬進口改採台灣豬，因此宣布調漲價格。（圖／記者陳豐德攝）

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該店家張貼公告宣布，因店內採用國產台灣豬肉，為反映成本自1月1日起三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元，而非豬肉類便當則按原價；另豬肉類加工品如香腸、臘腸、臘肉等則暫停供應。

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲店家喊漲引發輿論熱議。（圖／記者陳豐德攝）

該張公告一曝光後立即引起網友撻伐，怒批店家趁機漲價，揚言要抵制，「供給增加了，價錢還漲，完全不合理」、「全員抵制找藉口漲價的店」、「在門口看到這公告一定給他一星」、「想漲價就找藉口，沒有人會嫌錢多的對吧？至少我沒看過反映成本而降價的店家」、「這業者坑殺台灣人，再把罪過推給政府」、「為漲而漲，拿著豬毛當令箭喔？」

而業者的漲價公告不但在網路上鬧得沸沸揚揚，還引起新北市府注意，新北主任消保官王治宇今下午3時30分也前往稽查，調查業者有無哄抬物價之聯合行為，經查若確認有，將依公平交易法裁罰，最高可開出上億元罰鍰；此外消保官也將查明，業者是否在消費者購買前已清楚說明品項漲價。

▲▼（碼）萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲新北主任消保官王治宇下午前往稽查。（圖／記者陳豐德攝）

《ETtoday新聞雲》記者走訪該家燒臘店，鄰居洪小姐認為，自己也做過生意，這類的成本問題店家應該自行吸收，漲價10元轉嫁給消費者相當不合理；洪小姐還指出，該老闆一共開了3家店，便當是真的好吃，每到用餐時段都大排長龍，還會有人特地前來購買，造成違停亂象，轄區派出所還得前來開單驅離。

對於漲價風波，燒臘店老闆李偉英受訪時強調，原本店裡用的豬肉都是自加拿大進口，但因元旦過後開放萊豬，擔心民眾對進口豬肉不信任，所以才改採台灣A級豬肉，成品因此提高，像五花肉一斤就差了50到60元，逼不得已只好調漲。

▼老闆強調因改採台灣Ａ級豬肉，成本上揚，不得已之下才會公告調漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▼燒臘店品項調漲前後價格比較。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼萊豬叩關，新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲。（圖／記者陳豐德攝）

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