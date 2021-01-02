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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阿妹五月天演唱會照辦　黃珊珊嘆：台北跨年辦不辦卻成了政治問題

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲不畏疫情影響，台北市政府照常舉辦跨年晚會。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府獨排眾議舉辦跨年晚會活動，引發各界討論。副市長黃珊珊1日晚間發文表示，選擇取消或停辦是最簡單又很輕鬆的，但市府團隊選擇一條最困難的道路，而阿妹台東7萬人的演唱會沒人挑剔，五月天演唱會也正常舉辦。她話鋒一轉，表示1月1日是萊豬元年，同天也調漲了健保費，「2件攸關國民健康的大事，報導篇幅完全被指責台北市政府的新聞淹沒」。

面對驚心動魄的2020，黃珊珊昨在臉書發文寫下感想，「只想說，慢走，不送了」，直言2020年是她人生經歷過忙最累的1年，比議員20年生涯更精采豐富，因為終於有機會可以做她相信的事，1天當3天用，1個人當10個人用。

才挺過續辦台北跨年晚會爭議的黃珊珊也感嘆，今年是萊豬元年，同天也調漲了健保費，2件攸關國民健康的大事，報導篇幅完全被指責台北市政府的新聞淹沒，阿妹台東7萬人的演唱會沒人挑剔，五月天演唱會也正常舉辦，「只要做好防護，台北市還是會繼續辦活動」。

黃珊珊談起北市府續辦跨年決策的心路歷程，指最近一例本土病例771是有確定來源的確診個案，在台北市的足跡已經經過14天以上沒有發生本土確診案例，「所以應該沒有社區感染風險」。

「其實在30日晚上請教陳部長後，就很篤定台北市很安全。」黃珊珊表示，但是已經不是專業問題，而是全國各縣市都取消跨年活動後的壓力，都落在台北市身上，變成政治問題，站在政治人物的立場，選擇取消或停辦是最簡單又很輕鬆的，也不必被留言灌爆，寒流低溫與疫情更是取消或改線上轉播的好藉口，「我們選擇一條最困難的道路，就像市長說的，平常心作對的事，決定了就戴著鋼盔往前衝」。

接著黃珊珊談到，31日到管制區內探望身障朋友專區，很多都是遠道而來，早早就定位欣賞演唱會，「其中一位告訴我他們很高興晚會沒有取消，因為他們等今天等了很久，看到他們臉上的笑容，我們再辛苦也值得了」。

憶起2020這一年，黃珊珊說，從年初三開始防疫工作，市府防疫指揮中心成立從每個星期開5天會，後來改為每個星期開3天會，市長共主持了105次指揮中心會議做政策決定，自己也主持了70次應變小組會議處理事務性工作，共計175次正式會議，這還不包括臨時狀況討論的各種會議，「昨天有人問我新年新希望，我的新希望當然就是疫情快點結束，回復正常生活」。

「『新常態』與疫情共存，是全人類必須面對的新課題。」黃珊珊說，台北市致力於市民正常生活與活動，但會因應疫情隨時有大改變，大家面對災難都要隨機應變。回歸科學，莫斯科芭蕾舞團因為已經有陽性確診，所以我們堅持停止演出；至於跨年晚會，依照台北市所訂的SOP，要有不明感染源的本土病例才會升級防疫作為，是充分考慮台北醫療量能所訂的標準。

此外，黃珊珊也強調，中央疫情指揮中心雖提高邊境管制的強度，但並未限制國內大型活動舉辦，加上自己親自請教陳時中部長有關社區感染風險問題，其實中央與地方意見都是一樣的，只要做好5原則防護，由地方政府自行決定，而台北市，是可以做到實名制的管理，也可以做到管制區內強制戴口罩與限制飲食。

至於中央地方萊劑零檢出的爭議，黃珊珊指出，中央在行政命令生效前最後1天的下午才宣布地方政府自治條例無效，台北市只能自救要求通路及進口商成立非萊專區，但還是沒辦法管制全部進口商，政府為了進口萊豬讓全民恐慌至此，增加貨號與清楚標示都不願做，「只是要人民體諒是沒用的」。

黃珊珊笑說，看到2個笑話，有人罵台北市政府堅持續辦跨年晚會，是不顧國民健康，下面立刻有人留言：「開放萊豬才是不顧國人健康吧」、「民進黨縣市首長難道都不支持衛福部和陳時中的防疫專業與成果？指揮中心又沒有要求停辦活動，應該要停權3年」，哈哈哈！

▲▼黃珊珊臉書感嘆阿妹五月天演唱會照辦，北市跨年卻成了政治問題。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

 ▲黃珊珊臉書感嘆北市跨年辦不辦成了政治問題。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

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