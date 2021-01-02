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新年求職看這邊！北市就服站媒合490職缺　最高月薪41K

▲▼北市就服處下周將媒合企業求才。（圖／北市勞動局提供）

▲北市就服處下周將媒合企業求才。（圖／北市勞動局提供）

記者陳家祥／台北報導

2021年第一波徵才上線！台北市就業服務處表示，全國基本工資今年起調高到月薪24000元、時薪160元，就服處1月6日到8日推動徵才活動，參與的10家企業以餐飲業者為主，共釋出490個工作機會；其中，有餐飲業者開出月薪最高41K的職缺，還有時薪最高213元的職缺，歡迎準備新加入職場、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參與。

勞動局長陳信瑜表示，此次參與徵才的廠商中，「王品餐飲（股）公司」釋出廚藝助理及見習襄理職缺，起薪可34K；「海底撈火鍋（股）公司」釋出正職外場餐飲服務員36K起薪，海底撈與「豆府（股）公司」也都開出時薪168至180元的打工職缺；「晶華國際酒店（股）公司」釋出餐飲內（外）場服務人員及空調工程與機電維修人員，月薪有33K。

「家樂福」6日也在艋舺站舉辦聯合現場徵才，釋出雙北門市的營運服務專員、收銀服務、網購理貨專員等打工職缺，時薪在163至213元間，以工作22天計算，薪資大約可達3萬以上。

陳信瑜表示，北投、內湖、西門、艋舺就服站於6日舉辦徵才活動；西門、信義就服站及南港東明青銀就務站於7日舉辦；信義就服站則是8日也有舉辦，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

勞動局提醒，因疫情仍未趨緩，參加各就服站現場徵才活動的求職民眾，當天需配合各就服站，進行量體溫及酒精手部消毒作業，並全程佩戴口罩。活動相關訊息可上台北人力銀行的OKWORK網站查詢。

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