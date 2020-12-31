38歲北市官員稱「沒交過女友」⋯偷摸熟睡女大腿　文化局回應了





▲文化局官員在車上偷摸女乘客大腿，被司機當場攔下報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者袁茵／台北報導

北市一名女子21日上午搭乘客運時，被一名38歲孫姓男子偷摸大腿，事後發現對方竟是北市府文化局的官員。對此，台北市文化局回應，已由所屬單位洽受理分局取得相關資料，若調查卻有相關情事，將依相關法規進行處置。

根據警方調查，38歲任職於台北市政府文化局的孫姓男子在21日上午8時許搭乘國光客運從桃園前往台北，發現一名21歲女乘客正在熟睡，竟大膽偷摸對方大腿，該名女乘客被驚醒後，不動聲色地告知客運司機。孫男原本想偷溜下車，但被司機抓住留在車上，並報請警方到場處理，由警方將孫男帶回偵訊。孫男自稱自己沒交過女友，才會一時衝動，事後很懊悔。

針對此事，文化局回應，已由所屬單位洽受理分局取得相關資料，已依據《性騷擾防治法》洽聘性平專家組成調查小組，如經調查確有相關情事，將依據調查小組意見，依相關法規進行處置。

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