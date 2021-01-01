辦跨年「讓台灣被看見」　柯文哲：我們會繼續堅定向前走

▲台北2020跨年夜，台北101在大樓上秀出感謝標語。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

在市長柯文哲獨排眾議下，台北市政府跨年晚會31日晚間6點30分如期登場。經過一連串精彩表演，柯文哲在11點45分上台致詞。他表示，要深深像這座城市的人民說一聲謝謝，謝謝這座城市人民的支持，謝謝守在電視機網路前的大家，今晚能舉辦跨年活動是大家努力的成果，「未來，我們會繼續堅定向前走」。

柯文哲晚間與夫人陳佩琪一同出席跨年活動，他表示，2020年與全世界跑了一整年馬拉松，在防疫戰場艱苦作戰，感謝堅守前線的醫療人員、感謝負責居家檢疫的衛生、警政、消防人員還有里長、里幹事，感謝安置來自全球各地旅客的防疫旅館業者，感謝提供完善服務的餐飲與物流業者，也感謝負責籌辦今年跨年晚會的團隊與藝人朋友，以及各行各業共同守護這座城市的夥伴們，「因為你們，我們在全世界防疫戰場上，讓台灣再一次被看見」。

柯文哲說，過去300多天，台北也經歷許多挑戰，「但我們從未遲疑」，17年前抗SARS的經驗讓我們更有信心，努力捍衛台灣這片土地，「面對全球困局，其實我們內心也有擔心，但是我們從來都沒有氣餒」。

「這一年從中央到地方、從政府到社會，大家互相合作、挺過這段辛苦的日子。」柯文哲說，台北做為台灣面向全世界的主舞台，在這裡，他要深深地向這座城市的人民說一聲謝謝，謝謝過去這一年來大家對這座城市的支持，共同守護台北、守住了台灣；謝謝今晚在現場看演出、等待煙火的你們，也謝謝守在電視機、網路前的大家，今晚能在這裏舉辦跨年活動，其實是過去一年來，大家共同努力的成果。

柯文哲說，在邁向新年的前夕，我們珍惜現在所擁有的，也為了我們的未來，我們會繼續堅定地向前進，「大家要相信，未來一定會變得更美好」，過去一年，台北與世界並肩作戰，未來一年，當世界重新張開雙臂，台北已經準備好 重新與世界一起大步向前。