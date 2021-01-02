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首日20萬人完成接種　陸九類重點人群「打疫苗迎新年」

▲▼南韓17歲高中生接種疫苗後死亡，報告顯示死因與疫苗無關。（圖／CFP）

▲大陸首批20萬重點人群於1日完成接種。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸宣布全面施打新冠疫苗，目前北京市朝陽區昨1日開始，設置16個新冠疫苗接種點，開展重點人群接種，劃分九類重點人群，首批施打人員已經到達20萬人。

《新京報》指出九類重點人群包括涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員，國際和國內交通運輸從業人員，因公、因私出國工作、學習人員，面臨較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員，醫療衛生人員，政府機關、公安、武警、消防、社區工作者，物品、水、電、暖、煤、氣相關人員，交通、物流、養老、環衛、殯葬、通訊相關工作人員共九類重點人群以及其他應急保障人員，年齡應在18歲至59歲的人群。

位於朝陽規劃藝術館的新冠病毒疫苗臨時接種點開始進行接種。完成後，接種人需在觀察區等候半小時，確認無異常後便可離開。整天下來超過500多人。

剛接種完疫苗北京市民佟先生說，「我平時主要負責進口冷鏈食品的運輸工作，與冷鏈食品接觸較多，能免費接種疫苗，多了一份安全保障，心裡踏實很多」。為讓接種人員有一個良好的體驗，北京太陽宮地區協助衛生服務中心，提前搭建等候室，安裝空調、電熱器等取暖設備。

據朝陽區相關負責人介紹，朝陽區從今天起採取「1+15」的模式進行新冠疫苗接種，即1個臨時接種點和15個街鄉接種點，預計完成首批九類重點人群20萬人的疫苗接種工作。

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