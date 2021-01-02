陸製新冠疫苗誰先打最好？　他直言「領導帶頭最快！」

▲大陸感染科權威呼籲，「領導先打疫苗有示範作用。」（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸宣布新冠疫苗接種全民免費，除了政府規定九類重點人群，還有誰先打最好？大陸感染科權威張文宏表示，疫苗接種，最好是高危人群有70%全覆蓋。他還特別呼籲，「領導早點打（疫苗）還可以起示範作用。」

英國出現變種病毒後影響許多大陸民眾心態，許多人擔心施打疫苗有後遺症，「寧可先觀望後施打。」對此，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏直言，「我在很多場合說過，領導先打疫苗，大家看領導打了都沒事，就更放心。遲早都要打，領導早點打還可以起示範作用。」

至於哪些人先施打疫苗比較好？張文宏表示，自願接種疫苗，首先要號召容易患病和感染的人先接種。「重點人群一定要接種，全人群接種率最好達70%。」一般來說，疫苗接種在打第二針後2至4周，抗體保護水平會比較高，處於被保護狀態。在這之前，哪怕打了疫苗，接觸病毒依然具有暴露的風險。

張文宏進一步說，海關、機場貨運等一線工作人員應該全部接種，接觸貨物、冷鏈運輸風險大；第二個重點人群是指感染後死亡率較高的，比如老年人群體。現在大陸本土病例很少，感染風險很小。但到明年年底，如果不完成接種可能就會有問題。

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

至於醫務人員還沒到強制接種階段，張文宏認為，現在第一時間碰到本土病例機會很低，發熱門診工作人員都有防護，穿隔離衣、戴N95口罩。「但是所謂高危人群，首先是病死率高的人群，比如國外是65歲以上優先接種。」

張文宏分析，「這樣新冠患者病死率會很快降到接近流感的水平，進入常態化階段，病人不必再集中收治，只要收到各個綜合醫院的傳染科。」那時，醫務人員都要注射疫苗，防止院內感染。

疫苗施打後何時看見效果？張文宏樂觀看待，「如果（大陸）有一半的人接種，疫情就會在2021年六、七月份出現拐點。」到年底可能會發揮作用，世界就有機會互通。