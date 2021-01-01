南韓取得4千萬劑新冠疫苗！莫德納承認「已簽約」：預計5月供貨

▲莫德納執行長班塞爾承諾，預計今年5月供應南韓政府4000萬劑新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國製藥大廠莫德納於當地時間31日表示，已正式與南韓政府簽約，預計2021年5月起向南韓供貨4000萬劑新冠疫苗，為2000千萬人接種之份量。

根據《韓聯社》報導，莫德納在新聞稿中表示，雖目前自產的新冠疫苗仍未獲得南韓政府批准使用，不過將致力於在供貨前，與相關當局展開協商，取得使用批准，「為響應政府儘快向全民供給疫苗的目標，已與南韓政府簽下供貨4000萬劑新冠疫苗的契約。」

莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）表示，「在此我誠摯感謝南韓政府與我們成為合作夥伴！南韓政府在面臨疫情大流行的情況下，展開超快動作與我方簽約，此次簽約將為莫德納與南韓政府在未來長期合作關係下，邁出最重要的一步。」

據悉，南韓文在寅政府近期表示，已透過COVAX全球新冠疫苗計劃，加上與阿斯利康、莫德納、輝瑞、嬌生楊森等全球4藥廠協商與簽約，確保取得足夠5600萬人施打之新冠疫苗，預計今年2、3月首批疫苗抵達後開始啟動全民接種計畫。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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