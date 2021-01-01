陸稱新冠疫苗「為全民免費提供」　陸媒估算：要花2.4兆元！

▲大陸國家衛健委副主任曾益新稱疫苗為全民「免費提供」。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委上月31日宣布首款國產新冠疫苗獲准上市，並強調疫苗將為全民免費提供。消息公布後，引起許多大陸網友討論，但陸媒《財新網》估算，目前疫苗一針平均200元人民幣，每人須接種兩針，若14億人都接種疫苗，得花費5600億元人民幣（約2.4兆元新台幣），明顯超出大陸醫保基金的承受能力。

報導指出，疫苗接種覆蓋到70%人群，才能達到群體免疫的效果，依照該比例估算，大陸至少要有9.8億人接種，以目前國產疫苗平均200元一針的價格，每人必須接種兩針，光疫苗支出就花費3920億元，若全民14億人接種，則要花費5600億元。

▼大陸國藥集團研發的新冠疫苗已獲准上市。（圖／達志影像／美聯社）



大陸財政科學研究院一名研究員透露，新冠疫苗若要全民接種，費用將由財政負擔，但款項從何而來，目前財政部等相關部門還未出台具體的方案。

報導提到，大陸全國人大代表曾有「關於將接種新冠肺炎疫苗納入醫保全額報銷的建議」，當時國家醫保局回應，「目前我國基本醫療保險籌資水平特別是城鄉居民醫保的籌資水平較低，2019年城鄉居民醫保人均籌資僅800元左右，此次疫苗接種人數眾多，所需費用總額高，明顯超出醫保基金承受能力。」

依照大陸2019年12月1日實施的《疫苗管理法》，大陸將疫苗分為「免疫規劃疫苗」和「非免疫規劃疫苗」，其中，免疫規劃疫苗由國務院衛生健康主管部門會同國務院財政部門等組織，集中招標或統一談判，地區統一採購，政府免費向居民提供。

另外，大陸《社會保險法》提到，應當由公共衛生負擔的醫療費用不納入基本醫療保險基金支付範圍；《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》中也指出，預防性疫苗不納入醫保支付範圍。

因此，報導認為，疫苗及接種費用等這類防控項目，應會通過公共衛生服務資金管道來解決。