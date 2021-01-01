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新冠疫苗如全球接種順利　張文宏：下半年疫情將好轉

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者任以芳／綜合報導

迎接2021年元旦到來之前，大陸宣布首款新冠疫苗上市。大陸感染科專家張文宏以「漫漫長夜終於迎來曙光」為題發微博。他表示，隨著國際與大陸兩款疫苗的幾乎同步上市，為全球協同抗疫開啟了序幕。，「如果一切順利，2021年下半年疫情將會好轉。」

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，個人微博發表文章指出，2020年1月1日因發現新冠肺炎病例，武漢宣布關閉武漢海鮮市場，這是大陸主動抗擊新冠疫情的標誌性日期。「展望2021年，我們將會迎來艱苦但光明的未來。」

張文宏說，一年之內，大陸完成了從全面展開非藥物干預（社交隔離、勤洗手等不包括疫苗的措施）到疫苗（保護率80%左右）上市，這體現了無論是從抗疫的意志上還是科學上，都已經具備了完勝病毒的條件。由此上溯到人類抗擊傳染病大流行的數千年歷史，這一年中國取得的成就將對人類抗疫史提供極為寶貴的經驗。

▲疫苗,打針。（圖／CFP）

▲大陸宣布疫苗將免費開打。（圖／CFP）

隨著全球的疫苗接種將以不同接種策略推進，張文宏樂觀表示，「隨著國際與國內兩款疫苗的幾乎同步上市，為全球協同抗疫開啓了序幕。兩款疫苗各具特點，各有優勢。」無論是哪款疫苗，只要能夠提高疫苗的接種率，對於全球協同抗疫都至關重要。如果一切順利，2021年下半年疫情將好轉。

張文宏說，歐美是流行區，當前只有提高疫苗接種率，才能降低感染率，世界才能重啟。歐美的疫苗接種以mRNA疫苗為主，緊急接種的首要接種對象是65以上老年人和高危接觸人群。

他指出，大陸是非流行區，當前應該率先對高危接觸人群（涉外人與物接觸者，醫務人員等）接種，構建最有效的免疫屏障，阻擋輸入性病例。此後全面有序地推進老年人、有基礎疾病的高危人群接種，以及其他人群的普遍接種是合理的接種策略。

▲▼接種疫苗。（圖／CFP）

▲大陸開始全民接種疫苗。（圖／CFP）

張文宏表示，流行區與非流行區的接種策略存在差異，但是殊途同歸，同步逐漸建立針對新冠病毒的免疫屏障是全球協同抗疫的共同選擇。

他指出，大陸新冠疫苗昨天獲准附條件上市，其疾病保護率79.34%，已遠超過當前流感疫苗的保護率（約50%）。只要能提高疫苗接種覆蓋率，就足以構建大陸的「疫苗屏障」。

不過，全球疫苗廣還沒普及之前，張文宏也提醒，對於全球性的疫苗接種覆蓋速度仍不能過於樂觀。在疫苗的全國性和全球性覆蓋得到廣泛實施前，大陸仍面臨巨大的輸入性疫情壓力。

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