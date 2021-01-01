墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

記者陳崑福／屏東報導

墾丁觀光半潛艇娛樂漁船「小海豚1號」1日載著6位觀光客出港旅遊，下午1時於紅柴坑漁港北堤岸際約50公尺觸礁擱淺坐攤，海巡人員獲報立即攜帶救生器材前往救援，由於擱淺海域屬於珊瑚礁地形，加上海面風浪大，救援過程不時出現遊客滑倒現象，嚇出一身冷汗，最後順利全部救援上岸，他們對海巡人員的協助，相當感謝。

▲墾丁觀光半潛艇娛樂漁船「小海豚1號」擱淺，海巡人員前往救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼接駁救人。

海巡署第八巡區指揮部於1日下1時，接獲紅柴坑安檢所通報接獲觀光半潛艇娛樂漁船「小海豚1號」於漁港北堤岸際約50公尺觸礁坐灘，立即派遣艦隊分署第十四海巡隊、南部分署第六岸巡隊山海安檢所、第六三中隊第二機動巡邏站攜帶救援器材並通報恆春消防分隊至現場協助救援。

安檢所人員抵達現場，立即採用架繩、涉水下水以接駁方式救人，經半小時，讓船上6名遊客及葉姓船長、船員共8人救上岸，經恆春消防分隊救護人員檢查後均無受傷，目前船體無漏油情形，後續等待漲潮時機實施拖帶進港，詳細觸礁原因尚待查證。據悉，小海豚1號於中午12時55分出港，出港不久就擱淺，因此距岸際很近。

南部分署第六岸巡隊表示，民眾若發現港區、岸際出現救生救難事件，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。

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