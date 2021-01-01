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社會 社會焦點 保障人權

女潛客無畏寒流墾丁下水...漂500m海面呼救　海巡、漁友急救援

▲海巡署第6岸巡隊會同漁民將伍姓女潛客救起，送醫檢查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署第6岸巡隊會同漁民將伍姓女潛客救起，送醫檢查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

寒流南下，海上風浪大，伍姓女子1日和友人南下墾丁海域學浮潛，疑體力不支被海流帶往外海，在海面上呼救，岸際民眾發現向海巡人員求助，海巡人員連絡附近作業膠筏救援，將她安全救上岸，讓她嚇出一身汗，對海巡人員及民眾救援感激不已。

▲海巡署第6岸巡隊會同漁民將伍姓女潛客救起，送醫檢查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼救起送醫檢查。

▲海巡署第6岸巡隊會同漁民將伍姓女潛客救起，送醫檢查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

海巡署第八巡防區指揮部於1日上午10時許接獲後壁湖安檢所轉王姓民眾通報，指於核三廠出水口發現1名潛水客疑似體力不支往外海漂流於海面上揮手呼救。

立即派遣南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所、艦隊分署第十四海巡隊前往救援，經了解該伍姓女潛客於小巴黎秘境下水從事一對一岸際浮潛，因體力不支往外海漂流，距岸約500公尺。

巡邏艇抵達現場後因待援潛客距岸過近無法靠近救援，後壁湖安檢所同仁遂聯繫鄰近作業船筏「煥益1號」前往協助將體力不支潛客拉至筏上，由巡邏艇在旁戒護與「煥」船返回後壁湖漁港，經墾丁消防分隊救護人員評估後無大礙，後續由友人帶回休息。

南部分署第六岸巡隊表示，墾丁是水域遊憩活動勝地，但每年仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必注意自身安全，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，如發生溺水等任何狀況，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將在第一時間投入能量執行救援。

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