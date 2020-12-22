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海委會公布：2020驅越界陸船5554艘＋緝毒7462kg＋扣口罩58萬片

▲海洋委員會召開施政成果記者會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲海洋委員會召開施政成果記者會。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

海洋委員會及所屬海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院於22日召開聯合記者會，向全民報告2020年海洋施政成效及未來工作重點。海委會也分類出9大工作項目，包括海洋法制、海洋保育、海域治安、維護國土等方面說明推展情形；其中因應今年防疫工作嚴峻特別加強全面檢查，共計查緝毒品7462.2.公斤、查獲超量口罩58萬2962片、驅離越界陸船共計罰鍰2788萬元等。

海委會表示，為導引各級政府健全海洋事務推動，編纂完成「2020國家海洋政策白皮書」，並報奉行政院核定。此外，配合行政院開放海洋，統合14個涉海部會，提出向海致敬政策等。

▲▼海洋委員會政務副主任委員蔡清標。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲海洋委員會政務副主任委員蔡清標。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡副主委表示，海委會成立迄今已將屆滿三年，在李主委帶領下，要求所屬機關(構)應訂定年度重點工作項目，研具施政計畫並逐次推展，以下謹就各工作項目推動情形，說明如下：
一、在推動開放海洋方面，依「開放、透明、服務、教育及責任」五大主軸，盤點相關部會工作項目，辦理海委會主責工作，另為讓整體工作朝向更符合人民所期待之方向，辦理焦點座談及論壇等，促進多元對話，增進民眾參與，積極推動開放海洋。

二、在海洋法制推動方面，續推動海洋保育法、海域管理法及海洋產業發展條例等立法，另配合實需，檢討修訂海洋污染防治法及海岸巡防機關器械使用條例等法規。

三、在海洋廢棄物治理方面，2020年已完成衛星及無人飛行載具監控海污28件，每季執行105處海域水質監測，招募3719艘環保艦隊，2687名潛海戰將，清除1014公噸海廢，以達潔淨海洋之目標。

四、在落實海洋保育方面，以「海洋區塊鏈、垃圾變黃金」為主題組團，參加109年度總統盃黑客松活動並獲選前10名。另審核海洋野生動物輸出入案266件，救援海龜302隻及鯨豚144隻，並於9月1日公告生效「白海豚重要棲息範圍」，並培訓196位鯨豚觀察員。

五、在強化海域治安方面，因應非洲豬瘟、嚴重特殊傳染性肺炎傳染及牛結節疹防疫工作，全面加強檢查，另計有查緝毒品7462.2公斤、槍枝73枝、子彈1853顆、並查獲偷渡犯158人、私菸1549萬6012包、走私農漁畜產品4萬302公斤，查緝不法抽砂陸船4艘、查獲超量口罩5案58萬2962片；其中4月18日在鵝鑾鼻南方約50浬海域，查獲漁船載運安非他命660公斤、7月24日於鵝鑾鼻南方約54浬海域，查獲漁船載運海洛因126公斤、10月30日於澎縣鎖港外查獲貨輪走私私菸557萬5000包等均屬社會矚目重大案件；另執行海上救生救難共計355案，搶救121船、642人。

六、在藍色國土維護方面，計執行臺日海域巡護152航次、臺菲海域巡護115航次，並已執行2航次太平洋巡護，另計驅離越界陸船5554艘、扣留35艘、罰鍰2788萬元、沒入14艘。

七、在推進海洋科研方面，計有建置南沙水文浮標，掌握南疆海域資訊，調查海岸灘線地形變遷，建構全國海洋資料庫。

八、在提升產業繁榮方面，補助地方政府推動海洋資源開發、地方創生及產業升級等計畫44件及厚植學子海洋研究相關專題研究計畫24案。

九、在拓展海洋文化方面，舉辦8場次「漁村地方創生座談會」等活動，凝聚文教發展共識，以促進海洋環境、科技及人力資源之永續發展。

十、在推展國際合作方面，加入全球合作暨訓練架構（GCTF）辦理「運用循環經濟處理海洋廢棄物」線上研習營、舉辦2020臺灣海洋國際論壇、獲增派駐印尼駐外人員，9月業已赴任，另培育法政人才，與成大、高科大簽署「海洋相關領域合作備忘錄」，以拓展國際關係。

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