行政院證實　國安局駐美特派員周美伍接任海巡署長

▲國安局前副局長周美伍接任海巡署長。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前海巡署長陳國恩於9月無預警請辭後，暫由海委會主委莊慶達兼任至今。不過，由於我國兩岸情勢緊張，為加強我國海疆戰力，行政院將借重現任國家安全局駐美特派員周美伍專才，由他接任海巡署長一職。

行政院25日宣布，海洋委員會政務副主委兼任海巡署長一職將由周美伍接任。行政院秘書長李孟諺表示，周美伍畢業於海軍軍官學校、海軍兵器學校、國防大學、美國海軍戰爭學院、國立政治大學東亞研究所博士。曾任國家安全局副局長、國家安全局駐美國華盛頓特派員、國防大學海軍指揮參謀學院院長、副校長兼戰爭學院院長、國防部海軍司令部戰鬥系統處處長、督察室督察長、海軍一六八艦隊艦隊長等職。

李孟諺表示，周美伍於國防、國安體系歷練完整，更熟稔海巡相關業務。院長蘇貞昌希望借重他的專才，未來在海委會、海巡署發揮所長

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