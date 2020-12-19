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「你這樣會失溫！」高雄黑衣男夜跳港...海巡跟進：船來了騙上岸

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記者黃子倩／高雄報導

海巡署南部分署第五岸巡隊一港口安檢所巡邏人員19日凌晨3點多，在執行港區巡邏期間，發現一名男子在碼頭徘徊、口中喃喃自語，沒等巡邏人員上前盤查，他就跳入水中，而且他不理會巡邏人員第一時間拋投的救生圈，為了保護他的安全避免失溫，海巡人員不畏低溫跟著跳入水中實施救援，反覆安撫對方的情緒後，終於將人平安救上岸。

▲▼ 海巡人員不畏低溫跳入水中救人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲海巡人員怕男子失溫，不畏低溫跳入水中救援。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 海巡人員不畏低溫跳入水中救人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲海巡人員怕男子失溫，不畏低溫跳入水中救援。（圖／記者黃子倩翻攝）

從海巡人員錄下的影片可以看到，一開始海巡人員看捯這名溫姓男子跳入水中，不斷喊著「有什麼事情上來再講好不好？你有沒有辦法爬起來」，無奈的是男子對於海巡人員的喊話充耳不聞，始終不願意好好配合，這時海巡人員繼續說：「你先爬起來，有什麼事情等一下再講，你這樣會失溫！」但跳入水中的男子依舊不為所動。

最後海巡人員選擇跳入水中，親自遞過游泳圈請男子抓住，並喊話「有船快來了，你先去前面，有事上來講好不好，真的會冷」，男子才乖乖配合抓著游泳圈，所幸他被救上岸後沒有明顯外傷且意識清醒，經海巡人員安撫情緒後自行離去。

▲▼ 海巡人員不畏低溫跳入水中救人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲海巡人員怕男子失溫，不畏低溫跳入水中救援。（圖／記者黃子倩翻攝）

海巡署南部分署第七巡防區指揮部表示，自傷(殺)不能解決問題，民眾若有輕生念頭可透過安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商，另民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

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