上海台灣輸出案例是案552！羅一鈞：11月在台治癒出院又「復陽」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

上海市衛健委去年底公布有1例境外移入來自台灣，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（1）日表示，有與陸方對口進行確認，也有與確診者認識友人詢問，確認其為在台確診的案552，當初治癒後已不具傳染力。

根據上海公布通報顯示，12月30日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告6例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中1例為台灣居民，在台灣生活，12月27日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

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羅一鈞表示，案552為本國籍30多歲男性，到菲律賓工作，去年10月14日出現症狀後，26日返國，居家檢疫期間有症狀確診，經治療11月19日二採陰出院，後因工作因素前往上海，再次被中國大陸確診。在台同公司有接觸過的員工合計20名，已進行自費採檢，目前已有16人確定陰性，4人檢驗中。

羅一鈞提到，從上海提供報告來看，其核酸檢測為弱陽性，IgG、IgM為弱陽性，為一復陽案例。由於陸方對於確診者的隔離治療是14+14天，指揮中心會提供在台治療報告，看是否能縮短隔離期。