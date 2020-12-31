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結婚半世紀未穿過婚紗　銀髮高年級生重披白紗步紅毯

▲▼ 結縭情牽「伴」世紀 最浪漫的事 四對銀髮高年級生 重披白紗步紅毯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲合照(中間的新人為吳正雄及吳洪麗秋) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

高齡73歲的賴坤山及72歲的賴葉月娥，結縭50年，婚前家境不好，結婚費用向親友東湊西借而來。婚後月娥嬤於工廠上班、坤山伯白天當裝潢師傅，晚上兼差補貼家用，努力償還債務。養大3個孩子後，兩人卻都確診失智症，於陽明日照中心受到照護，陽明日照與陽明護理之家啟動圓夢計畫，邀請含他們在內4對結婚超過50年以上的長輩，重披白紗步上紅毯，今日有些長輩因身體不適坐輪椅，也難以掩蓋喜悅之情，幸福洋溢全寫在臉上。

這場銀髮婚禮圓夢計畫31日於陽明日照中心舉行，場面溫馨感人。「執子之手，與子偕老」市長黃敏惠有感而發的表示，「最浪漫的事，就是與你一起慢慢變老」。她指出，婚姻就是酸甜苦辣，早期生活困難，大家一起努力打拼，一起扶持，今天陽明日照與陽明護理之家設計的這場世紀婚禮，是最貼心的安排，也喚醒大家心中最浪漫的事，「幸福就在你我心中的愛」。

▲▼ 結縭情牽「伴」世紀 最浪漫的事 四對銀髮高年級生 重披白紗步紅毯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 四對銀髮高年級生 重披白紗步紅毯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠強調，今天是歲末最後一天，因為新冠肺炎疫情今年面臨很大的挑戰，市府也因應英國變種病毒案例在台灣的確認，防疫工作再升級，為了大家的健康，因此跨年晚會及升旗典禮無法讓民眾進入現場 但民眾仍可透過線上直播欣賞得到，希望大家在線上共同祈福。她說，愛就是在最困難之時，大家還能攜手共度，希望提高防疫準備，一同共度難關。

陽明長照社團法人私立陽明綜合長照機構謝景祥董事長表示，本次有幸協助這些長輩辦理婚紗圓夢計畫，看到他們與家人彼此欣慰的表情、現場洋溢溫馨感人氣氛，對於我們醫療工作者來說，就是最大最棒的回饋，希望有機會能夠繼續為長輩們提供最好的服務，讓長輩們擁有快樂、尊嚴的生活。

▲▼ 結縭情牽「伴」世紀 最浪漫的事 四對銀髮高年級生 重披白紗步紅毯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠開心和新人互動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

圓夢計畫緣起於陽明日照中心的坤山伯和月娥嬤（賴坤山、賴蔡月娥伉儷）鶼鰈情深、橫跨半世紀的相互扶持，而因許多長輩經歷台灣早期物質匱乏的年代，舉行婚禮是他們夢寐以求的事情，日照中心人員想幫助他們留下美好的人生回憶，因此舉辦這場圓夢計畫。同時日照中心也設置傳統婚禮所需的儀式及禮品，同時擺放賴坤山、賴蔡月娥伉儷等人年輕時的青春照片，泛黃而珍貴的照片也讓仔細端詳的黃敏惠市長直呼好美。

今日除了賴坤山、賴蔡月娥伉儷之外，陽明長照機構內尚有3對結縭50週年以上的銀髮夫妻，一起共襄盛舉參與活動，包括吳正雄、吳洪麗秋伉儷；曾人石、李美華伉儷；以及王海波、王孫淑媛伉儷。其中吳正雄夫妻之子為台南典獄長，而曾人石夫妻之子更為嘉義地方法院法官，高齡88歲的王海波老醫師不但是德術並優的楷模，也為陽明醫院院長之老師，今日因身體不適而無法出席，由陽明醫院綜合長照機構謝景祥董事長帶著王海波老師的妻子王孫淑媛進場。這場活動期望藉由銀髮婚禮圓夢計畫，傳遞愛與幸福給大家。

▲▼ 結縭情牽「伴」世紀 最浪漫的事 四對銀髮高年級生 重披白紗步紅毯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大合照(中間的新人為賴坤山及賴葉月娥) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為協助長輩完成圓夢計畫，陽明醫院與吳鳳科大長期照護系、耐斯王子大飯店、北港日興堂餅店、姻緣專業嫁娶、小確幸炸飯糰、遊Love園親子館等單位攜手合作，為長輩整理髮妝，穿上美美的婚紗及帥氣的禮服，讓他們得以一圓年輕時無法穿禮服的心願。

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