婚禮照片被刪光！攝影師拗「記憶卡就滿了」　她崩潰：不可能重拍

▲原PO宴客當天的照片全被攝影師刪光光。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

對許多人來說，除了婚禮、穿婚紗很重要，「攝影」也不能輕忽。一名女網友表示，她先前和婚紗公司談好婚攝細項後，訂婚宴客當天便放心將「拍照」的重責大任交給對方；豈料一個月過去都沒下文，直到昨（7日）晚，對方則表明「記憶卡滿了」，所以便將檔案全部刪除，讓她超傻眼，錢都付了，也不可能重辦婚禮，「請問各位大大，怎麼辦？」

這名女網友在「爆廢公社二館」上發文表示，「婚姻是人生的重要時刻」，一個月前，她很開心的和某婚紗公司談好婚攝人員，訂婚宴客當天也請對方拍下自己的「重要時刻」，然而到了昨（7日）晚，對方卻忽然致電告訴她，「記憶卡滿了，然後檔案全刪除」。原PO得知後超傻眼，她可以接受作品還沒完成，但不可能接受對方將照片全部刪光光。

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原PO繼續說道，當時對方告訴她，照片只剩下助理拍的100多張，但是對她來說，錢都付清了，也不可能重新舉辦婚禮，「我要助理拍的幹嘛？我今天是請攝影師不是助理師！」

▲原PO和老公快氣炸。（示意圖／取自Pexels）

此外，原PO也透露，除了宴客當天的照片被刪光外，之前拍婚紗照也遇到很誇張的事。拍攝當天氣候不佳就算了，原PO表示，她所穿的禮服還太鬆，要不是可以修圖，真的會直接露出北半球，且一直到挑片時她才知道，拍了一整天的照片竟只有300多張，真的很少。

最慘的是，原PO後來才想起，當初付全額費用時，根本沒有簽合約，現在照片檔案全部刪除了，她和老公很可能會因為拿不出合約只能認賠，「我們要怎麼處理好呢？」

貼文一出，不少網友都留言回應，「全刪除真的很過分欸！傻眼」、「記憶卡刪除，只要是還沒有覆蓋新的檔案，是有軟體可以救回的，除非他根本是記憶卡沒裝或是壞掉」、「求償不然就上法院講」、「發生這種情況根本沒資格拿薪資」、「如果無法如期履行契約，不單退費而已吧？其他損失可一起求償不是嗎」、「這已經不是退費就能解決了」、「記憶卡根本沒帶到吧？太誇張了」。