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3天假期首選「高雄後花園」！旗山警增設53面指示牌疏導交通

▲旗山警方設53面「往六龜、美濃替代道路」指示牌，部署交通疏導警力 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗山警方設53面「往六龜、美濃替代道路」指示牌，部署交通疏導警力 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

元旦連續假期即將到來，為確保連假期間交通順暢，高雄市政府警察局長劉柏良特別指示，針對轄區各觀光景點、國道10號末端、台3線及台28線轄區內等易壅塞路段，增設53面「往六龜、美濃替代道路」指示牌，並加強規劃勤務，部署交通疏導警力，以維護轄區各重要道路交通順暢，加強防制交通事故發生。

今年元旦有連續3天的假期，民眾因為國外疫情仍處於高危險狀態，加上元旦連假，大家想要回家團聚、出外走走，山明水秀適合戶外活動的旗美、六龜地區，就成為民眾外出旅遊散心的首選。

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▲旗山警方設53面「往六龜、美濃替代道路」指示牌，部署交通疏導警力 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼旗山分局長游永中親至轄內易壅塞的路段，指示替代道路指示牌擺放位置。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗山警方設53面「往六龜、美濃替代道路」指示牌，部署交通疏導警力 。（圖／記者許宥孺翻攝）

為因應即將湧入的車潮，旗山分局長游永中親至轄內易壅塞的路段，現場指示替代道路指示牌擺放位置，要求同仁全力維護轄區交通順暢並加強防制交通事故，全體同仁以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標全力執行任務。
旗山分局將在各觀光景點如旗山老街、美濃粄條街，及易壅塞的路段如國道10號末端、台3線及台28線等，加強規劃交通疏導警力，請行經該路段民眾注意減速慢行，並配合交通疏導勤務員警指揮，旗山分局將積極執行元旦連假期間交通疏導工作，維護民眾行車安全。

旗山分局長游永中呼籲，用路人開車務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，在連假出遊前一定要事先檢查車輛狀況、電量或油量是否足夠，以免途中發生故障而造成意外，駕車行駛也務必遵守道路交通安全規則規定，確實遵守道路交通標誌、標線、號誌及員警的的指揮行駛，行駛至交岔路口，確實減速慢行互相禮讓，避免發生交通事故。

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