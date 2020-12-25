高雄萬豪酒店差一字被罵爆！她爽住4晚現賺2.5萬　網敲碗：別改名

▲高雄萬豪行政套房一晚定價4萬元。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

義联集團攜手萬豪國際集團打造「高雄萬豪酒店」，試營運前夕卻宣布暫以「朕豪酒店」開幕，遭已訂房的旅客罵翻，認為拿萬豪名義吸引民眾訂房，酒店在24日晚間放福利，只要是在24日前訂房的旅客，只要飯店仍掛著「朕豪酒店」招牌，就可免費入住。一名女子表示，剛開始還不相信，但今天辦理入住「真的免費」，一家共訂2間房，共4晚，現省25000元。

朕豪大酒店24日晚間宣布，24日前訂房的旅客，即使是訂3月入住，只要飯店仍掛名「高雄朕豪大酒店」，就可免費入住，且含早餐；但若旅客未來入住時，酒店已和萬豪國際總部達成共識，正式以「高雄萬豪酒店」掛牌營運時，入住即須付費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朕豪酒店25日開幕式營運，入住旅客免住宿費還送早餐。（圖／記者吳奕靖攝）

「很驚喜！」搶在試營運第一天入住朕豪酒店的女子表示，免費入住的消息是在昨晚才知道，因為下午還有接到酒店打來的電話，確認是否會如期入住，「我說要！他說，他們不是萬豪，是朕豪，所以會打8折」，結果晚間就收到媳婦傳來的消息，說24日入住免費，「她跟我說，我還不相信，我先生也不相信！想說怎麼可能？結果真的免費！」

女子說，這次是南下來找媳婦，媳婦就住在鼓山區、萬豪酒店附近，之前來逛好市多時，就想說等酒店開幕要來住住看，這次總共訂2間房間，1間住3晚、1間住1晚，等於說賺到了4晚！現省2萬多！

▲▼高雄朕豪行政套房一晚定價4萬元。（圖／記者許宥孺攝）

朕豪酒店表示，住宿共有700間寬敞舒適客房及套房，房內空間介於14坪到98坪，配有舒適加大床墊及寢具、55吋LED液晶電視、獨立浴缸及雨淋式花灑，無限網路與24小客房餐飲服務，入住即備感尊榮與便利，房客達到完全放鬆，目前開幕特惠價從NT5300元起，浮動房價視需求而調整。目前試營運期間，週五入住經典套房價格是$5500+15%，女子這次入住飯店，至少現省2萬5000元。

對於朕豪酒店的免費住宿加早餐，就有網友開心表示，管他萬豪還朕豪，免費就是爽，先前訂房真是賺到了，「最好都不要改了啦！」