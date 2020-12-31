高雄「跨百光年」改直播！舞台底下空蕩蕩　警力未撤守管制區





▲高雄跨百光年蓬萊舞台，因改成線上直播舞台前空蕩蕩 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因應新冠肺炎疫情變化，高雄市政府宣布「2021跨百光年」改為線上直播，三大舞台不開放觀眾入場，舞台前空蕩蕩的畫面罕見，而民眾改往附近駁二市集逛街，或是到大港橋上拍照，高市府也加派人力，手舉戴口罩的標語，提醒民眾務必戴上口罩。





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▲ 晚會旁原定的市集也取消 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市府主辦「2021跨百光年」跨年晚會因應疫情變化，已改為線上直播，蓬萊舞台、高流舞台及海上舞台均不開放觀眾進場，在人員管制上，蓬萊商港區的進出口及大港橋將會封閉，確保管制措施。雖然晚會改成線上直播，但警力未撤，一樣在管制區前管制，至於其他的公共區域，仍開放，並由衛生局、警察局與文化局組成的「快速反應隊」，防疫手舉戴口罩的標語，維持防疫措施。

▲民眾改往駁二市集。（圖／記者吳世龍攝）

雖然舞台不開放，不過因舞台鄰近駁二特區，下午駁二特區的市集已經湧入不少民眾，因天氣寒冷，大家都穿起厚重外套，並戴上口罩，高雄港警務總隊也於大港橋出入口進行管制，民眾仍可在愛河邊欣賞煙火和無人機展演。

▲▼警方在各管制區出入口管制。（圖／記者吳世龍攝）

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