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高雄警匪追逐他頭部中彈喪命　家屬哀慟：應朝腰部以下開槍

▲▼高雄衝撞畫面曝光！警連開11槍追車　發現後座遺體「頭部有彈孔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲通緝犯遇盤查倒車撞警，警方連開11槍，後座吳姓男子中彈身亡，家屬聞訊悲痛。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市鳳山區30日晚間7時30分許驚傳槍響，一輛汽車見警方盤查，猛踩油門加速逃逸，甚至還倒車撞警，警方見狀對空鳴槍，2警朝車子輪胎連開11槍，車上的37歲吳姓男子後腦勺中彈死亡，檢警31日上午相驗，家屬悲痛不已表示：「警方應朝腰部以下開槍」，對於死者頭部中彈，感到無法接受。

據了解，37歲的吳男半年前才剛在新興區中山路與大同路交叉路口一家酒店前，發生嚴重自撞車禍，當時送醫被診斷為腦死，狀況很不樂觀，醫師一度說：「就算救回來也可能變成植物人」，不過經過搶救吳男奇蹟生還，8月份才剛出院返回五甲住處休養。

而本身被警方列為毒品治安人口的吳男，車禍歷劫歸來後，家人要他待在家好好休養，平時有探視他的友人到訪，家人也都予以婉拒，沒想到30日晚間他與遭通緝的朋友出門，到遊藝場遊玩，卻碰上了死劫。

▲▼高雄衝撞畫面曝光！警連開11槍追車　發現後座遺體「頭部有彈孔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲通緝犯遇盤查倒車撞警，警方連開11槍，後座吳姓男子中彈身亡，家屬聞訊悲痛。（圖／記者許宥孺翻攝）

而37歲的吳男本身是輕鋼架臨時工，平時與母親同住，日子過的算辛苦，他的家人怎樣也想不到，半年前才剛經歷過嚴重車禍一度病危，經過開腦手術後逃過死劫的他，這回碰上警方圍捕通緝犯，朝車子開槍，竟然會意外害他頭部中彈。

回顧整起事發經過，30日晚間7時30分左右五甲派出所副所長與員警執行勤務時，發現一輛小客車竟違規紅燈右轉，於是準備上前盤查，孰料，該車竟猛踩油門，與警方展開追逐。

該車逃逸至鳳南、林森路口時，一度倒車衝撞員警，副所長手部受傷，見狀隨即對空鳴槍，但該車駕駛仍堅不下車，逼得副所長及員警2人只得朝車輛輪胎連開11槍，最後在距離盤查地點700公尺處一處死巷內發現涉案車輛。

警方打開車門後發現，該車後座37歲吳姓乘客後腦勺中彈，已明顯死亡，調閱監視器後得知，車內應有另外3人，其中2人已確認身分，另1人身分仍在查證中，目前仍全力緝捕中。

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