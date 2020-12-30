劍湖山跨年！警籲入園客下午進場...台78禁停車看煙火加強勸導

▲ 雲林縣警察局規劃近200名警力擔服12小時專案勤務，針對劍湖山遊樂園周邊重要道路實施交通疏導、管制及防竊工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

位雲林縣古坑鄉劍湖山世界遊樂園為歡慶2021年35週年，特規劃施放535秒跨年煙火秀，預估將吸引上萬名民眾於園內及臨近道路觀賞，雲林縣警察局規劃近200名警力擔服12小時專案勤務，針對劍湖山遊樂園周邊重要道路實施交通疏導、管制及防竊工作。

雲林縣警局指出，劍湖山遊樂園區內預計可容納自小客車2,500輛、機車2,000部，當園區內車位與周邊道路停滿後，警方將於12處交通疏導節點適度疏導自小客車、大型車改道至其他路段停車，避免造成道路壅塞。並於2020年12月31日上午6時起至2021年1月1日凌晨3時止，加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路之交通疏導及驅離違規停車、攤販等，以確保跨年時段往返劍湖山之道路交通順暢。

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跨年期間為避免違規停車造成道路壅塞，影響其他用路人權益，縣府已公告以下路段禁止臨時停車，本局亦將加強取締及勸離，(1) 雲199線：雲199線與光華路口至國道3號涵洞雙向禁止停車。(2) 雲212線(光昌路)：光昌路、光華路口至光昌路、雲199線路口上山路段禁止停車；光昌路、雲199線路口至劍湖山收票口處雙向禁止停車。(3) 雲210線(光華路)：光昌路、光華路口至光華路、雲199線路口雙向禁止停車。(4) 永光外環道：上山路段禁止停車。(5) 慈光寺產業道路：雲210線至雲212線間全線雙向禁止停車。

歷年跨年煙火施放時，常有民眾於台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演等情事，警方將加強派遣警力於台78線上勸導驅離；若不聽勸將依法取締告發，雲林縣警局局長朱宗泰提醒民眾，當日欲前往劍湖山世界遊樂園跨年或飯店住宿的遊客，請提早於下午時段入場，以避開晚上交通尖峰時段；夜間欲前往劍湖山地區觀賞劍湖山跨年煙火的旅客如周邊停車處所已滿，可改前往華山地區或於台3線及古坑鄉中山路段觀賞，以節省寶貴時間。

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