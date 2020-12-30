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急凍！雞舍包帆布點暖爐　豬飼料油脂加量...保溫燈25度↓啟動

▲仔豬出生後於母豬身上約4週開始離乳，再待至10週分離後持續進行保溫，入冬加強保溫燈照暖之外，在飼料中增加油脂比例及電解質增肥抗寒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲仔豬出生後於母豬身上約4週開始離乳，再待至10週分離後持續進行保溫，入冬加強保溫燈照暖之外，在飼料中增加油脂比例及電解質增肥抗寒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

強烈寒流來襲全台急凍，第一波冷空氣自今（30）日報到後8小時內驟降10度，「斷崖式降溫」的威力讓農民如臨大敵，紛紛出招抗低溫，雲林雞舍不僅拉上帆布抗寒保暖，更點上瓦斯暖爐保溫；豬舍則是加強保溫燈照暖之外，在飼料中增加油脂比例及電解質增肥抗寒。

雲林縣今天清晨氣溫驟降，白天陽光短暫露臉，氣溫雖回升至17度左右。莿桐鄉林姓雞農表示，保暖如果沒做好就可能造成雞隻感冒，尤其小雞比較對溫差比較難適應。這2天小雞保暖工作需24小時進行，所以每天要加強巡場，如果瓦斯沒有要馬上添加，以免雞舍溫度變低，平均每隻雞需多花費3元瓦斯成本。

▲仔豬出生後於母豬身上約4週開始離乳，再待至10週分離後持續進行保溫，入冬加強保溫燈照暖之外，在飼料中增加油脂比例及電解質增肥抗寒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林縣今天清晨氣溫驟降，莿桐鄉林姓雞農表示，小雞比較對溫差比較難適應，設置瓦斯暖爐禦寒冬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

莿桐鄉張姓豬農表示，豬舍有設置感溫裝置，平均低於25度以下會自動啟動保溫燈裝置，仔豬出生後於母豬身上約4週開始離乳，再待至10週分離後持續進行保溫，日前獲知氣溫將驟降，將飼料本來就會加入的油脂增比例，如大豆油、沙拉油、豬油、或牛油與電解質，提升豬隻本體能量，再加上加強保溫燈來抵禦寒流。

▲仔豬出生後於母豬身上約4週開始離乳，再待至10週分離後持續進行保溫，入冬加強保溫燈照暖之外，在飼料中增加油脂比例及電解質增肥抗寒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲莿桐鄉張姓豬農表示，豬舍有設置感溫裝置，平均低於25.5度以下會自動啟動保溫燈裝置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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