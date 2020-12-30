七級強風猛掃雲林　北港南陽國小百年榕樹倒塌砸車

▲北港鎮上午10點多最強陣風達7級，南陽國小校門口一棵百年榕樹多不敵強風吹襲應聲倒塌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台30日各地氣溫驟降並吹起超強陣風，各地零星傳出有路樹倒塌、電桿斷裂災情，雲林縣西螺154縣道水尾段及草湖段有大路樹倒塌，西螺警方協助排除路樹障礙並持續關注強風災情；北港鎮南陽國小一棵百年榕樹被風吹倒，砸毀一輛施工卡車，所幸均未有人員受傷，北港南陽國小趁機進行生命教育。

西螺警分局豐榮派出所轄區154縣道水尾段及草湖段有兩棵大路樹接連被風吹倒，一度造成草湖段雙向均無法通行，豐榮派出所及崙背派出所警員獲報後隨即趕抵現場，進行交通管制及安全維護，在通報清潔隊及縣府工務局到場清除路障排除狀況，西螺警分局表示，將持續關注強風災情維護民眾通行安全。

▲西螺警分局豐榮派出所轄區154縣道水尾段及草湖段有兩棵大路樹接連被風吹倒，警方派員協助交管維安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港鎮上午10點多最強陣風達7級，南陽國小校門口一棵百年榕樹多不敵強風吹襲應聲倒塌，一旁緊鄰人行道正在施作通學步道工程，榕樹倒塌並未造成人員受傷但卻砸毀施工單位一輛卡車，校方表示，北港鎮公所清潔隊之前已拒收學校廢棄樹枝，目前由施工單位幫忙協助處理，百年榕樹是學生們與校友的美麗回憶，將趁此機會對學生進行生命教育。

▲ 北港鎮僑美國小旁電桿斷裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮上午10點多最強陣風達7級，南陽國小校門口一棵百年榕樹多不敵強風吹襲應聲倒塌。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）









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