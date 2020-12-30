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被爆出席馬拉松「沒拿到鳴槍器」氣呼呼走人　蔡壁如致歉

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如27日出席在雲林舉辦的「2020虎馬第3屆全國烤雞馬拉松」，但有民眾踢爆，活動當天蔡壁如助理質疑現場未發放槍給蔡壁如鳴槍，怒吼工作人員，而蔡壁如疑似未等到半馬鳴槍，就氣呼呼帶另一名助理離開。對此，蔡壁如30日表示，她於地方上聯繫活動的秘書在活動時造成民眾的不悅，致上最深的歉意，將繼續檢討並且加強地方服務的秘書教育工作，避免類似事件再次發生。

網友在PTT黑特版指出，當天有馬拉松工作人員遭蔡壁如助理怒吼，對方質疑主辦方未提供槍給蔡壁如鳴槍，其他民代都是派助理出席，但蔡壁如親自出席，最後蔡壁如還沒等到半馬鳴槍，就氣呼呼帶著另一助理走掉。該工作人員也抱怨，大會當天不知道蔡壁如會出席，「早知她要來，我就去軍中借一支衝鋒槍來讓她爽」。

對此，蔡壁如30日在臉書表示，由於27日她受邀參與虎尾路跑活動，但她在地方上聯繫活動的秘書於活動時造成民眾不悅，在此致上最深的歉意。

但針對未鳴槍就氣呼呼離場的指控，蔡壁如澄清，當天她確實受邀參加路跑活動，也於鳴槍後才離開會場，趕往下一個行程，並無因為手上沒有鳴槍器材而生氣離開，如有造成誤解，於此表達歉意。

蔡壁如表示，在活動進行當中，她雲林的秘書因為太過緊張，發言未經慎重思慮，因此造成參與民眾的誤解與不悅，在此，她依然還要再致上最深的歉意，而於事件發生後，也與主辦方有所連繫，並取得雙方諒解。

蔡壁如強調，她也將繼續檢討並且加強地方服務的秘書教育工作，以避免類似事件再次發生，祈請見諒。

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蔡壁如馬拉松鳴槍雲林

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