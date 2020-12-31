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瘋跨年！國5今估一路塞到深夜24時　下班後「2地雷路段」湧車潮　

▲▼國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

▲今日跨年當天，高公局預估國5將車多壅塞至深夜24時。（圖／翻攝爆料公社）

記者賴文萱／台北報導

今天就要跨年！高公局預估國5今日將陸續出現車多壅塞情況，可能一路持續至深夜24時。另外，西部國道下午4點起會有首波返鄉跨年車潮陸續上路，下班後國1南向楊梅-新竹系統及國3南向三鶯-關西也將湧現車潮，持續至深夜10點才會疏解。

根據高公局1968即時路況資料，截至上午11時，路況大致順暢，僅國5南下石碇-坪林交控路段略車多，時速56公里；內湖-圓山南向路段時速37公里。

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▲▼12/31國道路況。（圖／翻攝自高公局）

▲12/31上午11點，國道路況大致順暢。（圖／翻攝自高公局）

高公局指出，今天交通特性以通勤、跨年、旅遊及返鄉南向為主，交通量部分，南向為56百萬車公里，為平日1.3倍，北向為49百萬車公里，雙向為105百萬車公里，為平日1.2倍。

預估今日下班後，約晚上6點左右，國1南向楊梅-新竹系統及國3南向三鶯-關西也將湧現車潮，持續至深夜10點才會疏解。

▼跨年當天國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

透過大數據分析，預測元旦連假前1日及3天連假重點壅塞路段及時段，其中，跨年當天，國5南向南港系統至頭城路段自上午9時起即開始有車多壅塞情況，恐持續至深夜24時。

高公局彙整連假每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考；元旦連假前1日（12月31日）上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；再自連假首日（1/1）4時起出現車多至16時始紓解。

為避免國5交通壅塞惡化，高公局規劃首日6-12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，以鼓勵公共運輸。

▼元旦當天國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

另為分散元旦連假尖峰時段車流，連假期間實施單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，請民眾多加留意。

▼1/2國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

依據中央氣象局預報，元旦連假前一日的天氣逐漸轉乾但仍有些水氣，北部及東半部雲量多，屬於整天寒冷的狀況，尤其北部整天氣溫都在10度以下，跨年安排活動別忘了備好防寒衣物。

▼1/3國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼元旦連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

連假首日日夜溫差大，東半部及大台北地區有小範圍降雨，連假第2日及收假日北部及東半部地區有局部短暫雨。高公局提醒用路人於元旦連假行駛國道若遇下雨或車多壅塞時，應小心、勿任意變換車道。

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