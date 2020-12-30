寒流防心血管疾病！全台國道服務區備好氧氣瓶、AED　提供免費薑茶

▲迎戰最強寒流！全台國道服務區提供免費薑茶。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

最強寒流來襲！高公局號召服務區經營廠商及遠通電收專櫃做好準備，再次免費供應熱茶（薑茶），並提供溫水洗手等服務為民眾保暖。另外，服務區也為有心血管疾病的民眾備好血壓計、氧氣瓶及AED（自動體外心臟電擊去顫器），提供民眾使用。

高公局表示，全面電子收費後，國道服務區是僅存可以面對用路人提供現場服務的場站，為提升服務品質，在冬季期間除了在公廁外的洗手檯提供溫水供民眾洗手外，近年也積極結合服務區經營廠商及遠通電收專櫃，在寒流來襲時免費供應熱茶（薑茶）的熱飲服務。

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▲全台國道服務區提供免費薑茶，備好氧氣瓶、AED。（圖／高公局提供）

服務區也為有心血管疾病的朋友備妥各種簡易保護設施，例如血壓計、氧氣瓶及AED（自動體外心臟電擊去顫器）等等，提供臨時有需要民眾使用。

▲冬季期間，國道服務區公廁外的洗手檯提供溫水供民眾洗手。（圖／高公局提供）

高公局提醒，若有心血管等疾病易受天候影響者，開車出門前務必做好保暖措施，以免途中因天冷造成身體不適，若有身體狀況不佳時也可以到服務區休息或要求服務人員協助，服務區每位工作同仁都會提供最親切的服務。

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